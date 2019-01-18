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「滑球怪物」被洋基搶走　紅襪完全沒在怕已列備案

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▲▼金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪等待金柏瑞（Craig Kimbrel）降價逢低買進。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

洋基擊敗世仇紅襪，以3年2700萬美元搶簽「滑球怪物」歐塔維諾（Adam Ottavino），讓「鐵牛棚」再次升級。大聯盟春訓即將於2月底展開，對於洋基積極補強，衛冕軍紅襪一點也不擔心，也相信會在開季前找到終結者。

由於團隊薪資空間關係，逼得紅襪無法在自由市場不顧一切砸錢補強，後援米勒（Andrew Miller）、羅伯森（David Robertson）、布里頓（Zach Britton）、赫雷拉（Kelvin Herrera）和歐塔維諾陸續找到新東家，而紅襪在失去金柏瑞（Craig Kimbrel）後，一直沒有找到人來補終結者的位置。

「有時候你必須評估一下球隊需要花多少錢。」紅襪總管鄧布勞斯基（Dave Dombrowski）表示，「我們決定留下球隊核心球員，我非常喜歡我們的團隊，認為這些人可以做到這一點，我們能否做得更好？或許吧，我們等著看之後會發生什麼事。」

紅襪團隊薪資2.4億美元高居全大聯盟第一，為了避免連續2年支付豪華稅，今年賽季必須將團隊薪資壓在2.46億美元以下，鄧布勞斯基坦言球團不願支付豪華稅，但也提到這只是季前的目標，未來還是有可能會超過。

明星終結者金柏瑞投入自由市場，喊話追求6年後援投手歷史最長合約，但沒有得到太多回應，紅襪現在的計畫是等待時機逢低買進，或者透過交易取得印地安人終結者艾倫（Cody Allen），若從球隊內部選才，巴恩斯（Matt Barnes）和布雷瑟（Ryan Brasier）預計是接任終結者的人選。

▲歐塔維諾。(圖／達志影像／美聯社)

▲洋基簽下「滑球怪物」歐塔維諾。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 紅襪洋基歐塔維諾
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