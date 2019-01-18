「宇宙費城人」哈波聯手神鱒楚特　2021年組最猛外野

▲費城人積極網羅「強打少年」哈波。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

費城人計劃構建大聯盟最強外野陣容！自去年休賽季開始，費城人就一直積極網羅哈波（Bryce Harper），目前在這場爭奪戰中領跑，若今年球季成功補進哈波，等待2020年天使「神鱒」楚特（Mike Trout）合約期滿後，將計畫重金簽下楚特，與哈波組建最強外野。

楚特與天使簽下的合約將在2020年球季後到期，屆時這位「天下第一球星」才年僅29歲，新合約被看好超越哈波等級，估計將創下大聯盟新紀錄，甚至上看4億美元天價。

費城人上次奪冠已是2008年，為了重返冠軍榮耀，老闆密德爾頓（John Middleton）不只一次透過媒體放話，即便花大錢簽球星是一件愚蠢的事情，但他仍願意為了冠軍而簽下哈波，捧上10年、3億美元以上超級合約。

下個賽季因奢侈稅門檻提高到2.06億美元，費城人多出一倍的薪資空間可運用，且不需支付任何豪華稅，增添費城人補強企圖心。據美媒報導，若成功簽下哈波，屆時楚特投入自由市場時，費城人團隊薪資約莫還有1500萬美元可使用，因此，費城人在自由市場撒錢之餘，也在考慮留下薪資空間為網羅楚特做準備。

楚特在2012年拿下美聯新人王後，分別於2014年和2016年摘下美聯MVP。自2012年起，連續5個球季在MVP票選排名前2，成為美聯史上第一人。另外，連續7年入選明星賽，生涯打擊三圍.307/.416/.573，累積240支全壘打和648分打點，以及189次盜壘成功，超級全面的身手可謂是當今棒壇最強球員。

楚特於紐澤西出生長大，從小就支持離家不遠的費城職業球隊，時常在大聯盟休賽季出現於NFL費城老鷹主場看球，除此之外，還相當支持NBA費城76人隊，讓費城球迷一直盼望楚特加入費城人的那一天。

▲地表最強棒球員「神鱒」楚特。（圖／達志影像／美聯社）



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