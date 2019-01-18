運動雲

> >

「宇宙費城人」哈波聯手神鱒楚特　2021年組最猛外野

ETtoday運動雲

▲哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人積極網羅「強打少年」哈波。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

費城人計劃構建大聯盟最強外野陣容！自去年休賽季開始，費城人就一直積極網羅哈波（Bryce Harper），目前在這場爭奪戰中領跑，若今年球季成功補進哈波，等待2020年天使「神鱒」楚特（Mike Trout）合約期滿後，將計畫重金簽下楚特，與哈波組建最強外野。

楚特與天使簽下的合約將在2020年球季後到期，屆時這位「天下第一球星」才年僅29歲，新合約被看好超越哈波等級，估計將創下大聯盟新紀錄，甚至上看4億美元天價。

費城人上次奪冠已是2008年，為了重返冠軍榮耀，老闆密德爾頓（John Middleton）不只一次透過媒體放話，即便花大錢簽球星是一件愚蠢的事情，但他仍願意為了冠軍而簽下哈波，捧上10年、3億美元以上超級合約。

下個賽季因奢侈稅門檻提高到2.06億美元，費城人多出一倍的薪資空間可運用，且不需支付任何豪華稅，增添費城人補強企圖心。據美媒報導，若成功簽下哈波，屆時楚特投入自由市場時，費城人團隊薪資約莫還有1500萬美元可使用，因此，費城人在自由市場撒錢之餘，也在考慮留下薪資空間為網羅楚特做準備。

楚特在2012年拿下美聯新人王後，分別於2014年和2016年摘下美聯MVP。自2012年起，連續5個球季在MVP票選排名前2，成為美聯史上第一人。另外，連續7年入選明星賽，生涯打擊三圍.307/.416/.573，累積240支全壘打和648分打點，以及189次盜壘成功，超級全面的身手可謂是當今棒壇最強球員。

楚特於紐澤西出生長大，從小就支持離家不遠的費城職業球隊，時常在大聯盟休賽季出現於NFL費城老鷹主場看球，除此之外，還相當支持NBA費城76人隊，讓費城球迷一直盼望楚特加入費城人的那一天。

▲楚特。（圖／達志影像／美聯社）

▲地表最強棒球員「神鱒」楚特。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 費城人哈波楚特
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

柯P推「館長選立委」！ 合體直播破5萬人聊2020網嗨爆

熱門新聞

中職／喜歡獅隊大家庭　張竣凱轉職變司機

大馬大師賽／賽後不忘撿球還裁判　網狂讚戴資穎：球品球技都一流

中職／林智勝月薪高於30萬元　接受砍薪與中信兄弟續約

SBL／梅奧近5場4場飆破30分大關　達欣逆轉富邦勇士

澳網／布沙爾發球無用遭虐　網球甜心連4次大滿貫止步次輪

中職／林智勝續留中信兄弟　達成共識參加春訓開訓

讀者回應

﻿

最新新聞

1費城人計畫哈波聯手楚特組最猛外野

2輕運動穿搭迎新年　摩曼頓推抽好禮

3澳網布沙爾發球無用遭虐　

4澳網希臘移民高歌墨爾本變主場

5喜歡獅隊家庭　張竣凱轉職變司機

熱門新聞

1喜歡獅隊家庭　張竣凱轉職變司機

2賽後不忘撿球　網讚戴資穎球品

3林智勝將與兄弟續約　月薪高於30萬

4SBL／梅奧近4場飆破30分大關

5澳網布沙爾發球無用遭虐　

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366