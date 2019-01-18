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輕運動穿搭迎新年　摩曼頓推滿額贈再抽精品好禮

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▲Nike以傳統「百家衣」的拼接方式發佈限量CNY中國新年系列。（圖／摩曼頓提供）

▲Nike以傳統「百家衣」的拼接方式發佈限量CNY中國新年系列。（圖／摩曼頓提供）

體育中心／綜合報導

農曆過年將來臨，更是添購新衣、買新鞋的時節，各大運動品牌也紛紛推出多項新品，因此摩曼頓特別在1月18日至2月17日祭出「金豬報喜迎新春」超值優惠活動，鼓勵民眾過年期間走出戶外，用運動、旅行來迎接全新的一年。

「金豬報喜迎新春」超值優惠活動，只要到全台摩曼頓門市單筆消費滿2500元即可抽價值9,000元的普吉島或曼谷機票來回機票；指定門市單筆消費滿3500元還可刮大獎試手氣，有機會把LG冰箱、電視、Beats耳機、購物金等3C家電刮回家，獎品總價值超過50萬元！同時滿足全民瘋露營的熱潮，於指定門市單筆消費滿5,800元加贈經典不鏽鋼露營杯，增添露營樂趣。

▲摩曼頓單筆消費滿5,800元贈經典不鏽鋼露營杯。（圖／摩曼頓提供）

▲摩曼頓單筆消費滿5,800元贈經典不鏽鋼露營杯。（圖／摩曼頓提供）

摩曼頓去年推出官方APP「摩曼頓運動積點好康隨行卡」，為回饋廣大的會員，新年期間2月5日到2月10日（初一至初六），凡100點即可兌換7折券乙張（限量100張），透過轉贈點數功能可召集朋友們一起來摩曼頓購買新衣新鞋，集結點數購買結帳，共享7折優惠。

▲農曆新年各品牌主打紅色系列商品。（圖／摩曼頓提供）

▲農曆新年各品牌主打紅色系列商品。（圖／摩曼頓提供）

為了迎接農曆年節，各大運動品牌主打紅色系列商品，讓民眾以運動時尚穿搭，結合喜氣的氛圍與家人享受過年團聚的溫馨時刻，摩曼頓提供完整運動時尚全新系列商品，過年讓您一站購足全家人所需的新衣新鞋。

鮮豔色系的穿搭更適合過年走春輕旅行，透過紅色或是橘色的延伸，傳達春天的氛圍，輕鬆休閒的運動鞋款，擁有舒適性又不失時尚品味。摩曼頓鼓勵民眾過年期間走出戶外，用運動、旅行來迎接全新的一年。

▲過年一站購足全家新鞋 滿額贈再刮萬元精品家電。（圖／摩曼頓提供）

▲過年一站購足全家新鞋，滿額贈再刮萬元精品家電。（圖／摩曼頓提供）

關鍵字： 摩曼頓
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