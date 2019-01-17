運動雲

> >

澳網／布沙爾發球無用遭虐　網球甜心連4次大滿貫止步次輪

ETtoday運動雲

▲▼ 布沙爾 。（圖／達志影像／美聯社）

▲布沙爾 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

近期狀況有回升跡象的「網球甜心」布沙爾(Eugenie Bouchard)籤運不佳64強就碰上為人母的小威廉斯(Serena Williams)，結果不論發球和底線都抵擋不住，最終2:6、2:6落敗，連續4次參戰大滿貫都止步第二輪。

本戰布沙爾一發成功率66%雖然略高於小威，但一發得分率僅有不合格的43%，完全起不了壓制作用。雖然整場2次破發成功，但小威廉斯破發多達6次，接發得分率高達54%。此外布沙爾非受迫性失誤18次比小威多1次，一發均速162公里也不及對手，10個致勝球少了10個，各方面都落居下風讓小威掌控全局。

「這不是場容易的比賽，她打進過溫網決賽和其他大滿貫4強，所以我告訴自己必須拿出最火燙的表現。去年我沒打太多比賽，但沒關係的。我必須花多點時間陪伴女兒，這才是最重要的。大家都跟我說小孩長大很快，所以我想好好享受這段時間，這對我更有意義。」小威廉斯說。

而小威也解釋，其實在上場霸氣十足的她在內心並不總是如外表強悍，「我並不是總是充滿信心，但我一直想把球打好，我盡力拿出最好的表現看看會有什麼結果，就這樣。」

布沙爾去年缺席法網，在澳網、溫網、美網和今年澳網連續4個大滿貫賽事都止步第二輪64強。而晉級32強的小威廉斯將對上才18歲，前幾天才拿到大滿貫首勝的烏克蘭選手雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）。

▲▼ 小威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 小威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 澳網布沙爾小威廉斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

新月橋旁「自撞火燒車」 整輛燒毀竄黑煙駕駛送醫

熱門新聞

中職／喜歡獅隊大家庭　張竣凱轉職變司機

大馬大師賽／賽後不忘撿球還裁判　網狂讚戴資穎：球品球技都一流

中職／林智勝月薪高於30萬元　接受砍薪與中信兄弟續約

中職／林智勝續留中信兄弟　達成共識參加春訓開訓

SBL／梅奧近5場4場飆破30分大關　達欣逆轉富邦勇士

中職／人品定優劣！苦練決勝負　兄弟推出猛象紀念麻將

讀者回應

﻿

最新新聞

1澳網布沙爾發球無用遭虐　

2澳網希臘移民高歌墨爾本變主場

3喜歡獅隊家庭　張竣凱轉職變司機

4SBL／梅奧近4場飆破30分大關

5進球手勢特殊　澳洲球員為助精神病患

熱門新聞

1喜歡獅隊家庭　張竣凱轉職變司機

2賽後不忘撿球　網讚戴資穎球品

3林智勝將與兄弟續約　月薪高於30萬

4林智勝續留中信兄弟　達成共識參加開訓

5SBL／梅奧近4場飆破30分大關

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366