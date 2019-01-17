澳網／布沙爾發球無用遭虐　網球甜心連4次大滿貫止步次輪

▲布沙爾 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

近期狀況有回升跡象的「網球甜心」布沙爾(Eugenie Bouchard)籤運不佳64強就碰上為人母的小威廉斯(Serena Williams)，結果不論發球和底線都抵擋不住，最終2:6、2:6落敗，連續4次參戰大滿貫都止步第二輪。

本戰布沙爾一發成功率66%雖然略高於小威，但一發得分率僅有不合格的43%，完全起不了壓制作用。雖然整場2次破發成功，但小威廉斯破發多達6次，接發得分率高達54%。此外布沙爾非受迫性失誤18次比小威多1次，一發均速162公里也不及對手，10個致勝球少了10個，各方面都落居下風讓小威掌控全局。

「這不是場容易的比賽，她打進過溫網決賽和其他大滿貫4強，所以我告訴自己必須拿出最火燙的表現。去年我沒打太多比賽，但沒關係的。我必須花多點時間陪伴女兒，這才是最重要的。大家都跟我說小孩長大很快，所以我想好好享受這段時間，這對我更有意義。」小威廉斯說。

而小威也解釋，其實在上場霸氣十足的她在內心並不總是如外表強悍，「我並不是總是充滿信心，但我一直想把球打好，我盡力拿出最好的表現看看會有什麼結果，就這樣。」

布沙爾去年缺席法網，在澳網、溫網、美網和今年澳網連續4個大滿貫賽事都止步第二輪64強。而晉級32強的小威廉斯將對上才18歲，前幾天才拿到大滿貫首勝的烏克蘭選手雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）。

▲ 小威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）