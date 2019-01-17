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大馬大師賽／奧運金牌熱門金廷對決諶龍：老將還是有競爭力

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▲▼ 中國公開賽,中國羽球公開賽,印尼金廷。（圖／CFP）

▲印尼金廷被視為奧運奪金熱門。（圖／CFP）

記者顏如玉／綜合報導

世界羽聯(BWF)超級500賽大馬大師賽，去年在雅加達亞運中崛起被外界關注的金廷(Anthony Ginting)，剛以直落二擊敗印度選手闖進8強，將對上第三種子諶龍，被視為2020東京奧運奪金熱門的他，仍謙虛表示李宗偉、林丹和諶龍等人「寶刀未老」，「只有比賽鄰近時，才知道誰是贏家。」

金廷從去年在自家門前舉辦的亞運起展露頭角，16強碰上當時剛拿下世錦賽冠軍的桃田賢斗，就以兩個21比18取勝，接著8強對上里約奧運金牌諶龍，同樣兩局21比19、21比11結束，直到4強才激戰三局後不敵周天成拿下銅牌。

▲亞運羽球，4強賽印尼金廷Anthony Sinisuka GINTING。（圖／記者張克銘攝）

▲金廷在亞運期間被外界看見。（圖／記者張克銘攝）

接著金廷又在超級1000賽的中國公開賽中擊敗林丹、安賽龍(Viktor Axelsen)、桃田賢斗等人拿下金牌，世界排名衝到前10。迎來新賽季，金廷在本週的大馬大師賽中先後擊敗泰國、印度選手，接下來將碰上諶龍，若取勝則可能面對傷癒復出的安賽龍。

雖然林丹、諶龍近期狀態不如預期，李宗偉也剛從癌症中痊愈，但金廷認為，就去年的表現來看，這些老將仍保持著競爭力，「雖然他們不如年輕時強壯，但他們的比賽經驗和態度是很難企及的，因此只有到比賽時，才能知道誰是贏家。」

關鍵字： 大馬大師賽金廷Anthony Ginting
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