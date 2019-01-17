大馬大師賽／大戰三局逆轉丹麥　戴資穎闖8強可能碰依瑟儂

▲戴資穎。（圖／CFP）



記者顏如玉／綜合報導

世界羽聯(BWF)超級500賽馬來西亞大師賽，戴資穎17日迎來第二戰碰上去年曾來台參賽的丹麥傑克斯菲德(Line Kjaersfeldt)，雖然首局先被對手拿下，不過戴資穎後兩局穩住陣腳後，以19比21、21比12、21比10奪勝，闖進8強，下一輪可能碰上泰國的依瑟儂(Ratchanok Intanon)。

戴資穎去年橫掃8座冠軍，今年期盼能再創佳績，大馬大師賽為新賽季首站，她也將力拼今年首座冠軍，首戰面對世界排名27的張雁宜，戴資穎僅花了23分鐘就以直落二取勝直闖第二輪。

16強碰上世界21名傑克斯菲德，戴資穎過去與她交手4次全數取勝，包括去年在台灣舉辦的台北公開賽，當時兩人在決賽中交手，戴資穎僅花了27分鐘就直落二奪勝、為台灣留下冠軍。

此役兩人開賽就打得糾纏、互有領先，不過傑克斯菲德一度連拿4分反超後，戴資穎雖然追平，但傑克斯菲德又要回領先，來到19平時，丹麥選手連下2分先拿首局。

第二局戴資穎僅在開賽落後，接著連連拿分，9分平手後就沒再讓對手超前，以21比12扳回一城。第三局趁勝追擊開局不久就連拿5分，以21比拿下，闖進8強，將可能碰上強敵依瑟儂。