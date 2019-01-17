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亞足賽／菲律賓首進球仍不敵吉爾吉斯　三戰全敗遭淘汰

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▲亞洲盃，吉爾吉斯男足，盧克斯(Vitalij Lux)(白)。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃，吉爾吉斯盧克斯(白)演帽子戲法擊敗菲律賓。（圖／資料照／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

今年首度打進亞足聯亞洲盃的菲律賓，小組第三輪賽事16日晚間碰吉爾吉斯，吉爾吉斯靠著盧克斯(Vitalij Lux)演帽子戲法，最終以3比1奪勝，菲律賓小組三戰全敗無緣出線，吉爾吉斯則要和其他組比較最佳第三名才能確定晉級與否。

菲律賓素來較為重視籃球，因此本次足球踢進亞洲盃，主帥瑞典籍艾瑞克森(Sven-Göran Eriksson)特別希望能用好成績吸引國人目光，可惜首戰就碰到強敵南韓，雖然全場頑強抵抗，仍在下半場遭到黃義助破門，以0比1吞敗。

第二戰碰上同樣實力不俗的大陸，面對曾在義甲的對手里皮(Marcello Lippi)所帶領的球隊，上半場就失球，下半場大陸又再進兩球，最終以3比0賞給菲律賓二連敗。

最後一戰吉爾吉斯，菲律賓尋求首勝的最後機會，上半場第24分鐘，吉爾吉斯就快攻到菲律賓禁區內，盧克斯中路接到球後直接起腳破門取得領先，下半場第51分鐘盧克斯同樣在禁區中路接到球，一個漂亮轉身射門再進一球，第77分鐘，又是盧克斯建功，隊友先是遠射中柱後，盧克斯在禁區前補射演帽子戲法。

菲律賓在第80分鐘時取得一次前場左路自由球，由曾效力法甲的施勒克(Stephan Schrock)操刀，直接射向門前、球反彈後破門，為菲律賓取得本屆亞洲盃首顆也是唯一一顆進球，最終以1比3不敵吉爾吉斯，三戰全敗淘汰。

▲菲律賓施勒克(Stephan Schrock)、南韓李在城(紅)。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓隊長施勒克(白)踢進菲律賓唯一一球。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃男足菲律賓男足
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