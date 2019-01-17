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亞足賽／想念VAR？　日、澳手球沒判讓阿曼、敘利亞吞悶虧

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▲亞洲盃,澳洲男足vs敘利亞男足。（圖／達志影像／美聯社） 

▲澳洲與敘利亞之戰多次判決都具爭議。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

去年世足賽中，被廣泛使用的VAR(影像助理裁判)系統，來到今年亞洲盃卻因控制成本，直到8強賽才會使用，也讓小組賽不少爭議判決都引起外界撻伐，其中最具疑慮的無非就是日本、阿曼之役，以及澳洲與敘利亞之戰。

日本13日第二戰碰上阿曼，先是在第26分鐘出現爭議，原口元氣在禁區內被對手放倒，馬來西亞籍主裁判迅速給出黃牌，直接給日本一次12碼機會射門取得1比0領先，不過後來透過影片回放，證實這顆球應該是在禁區外犯規，根本不該判給12碼，讓日本取得進球。

▲亞洲盃,日本vs阿曼，長友佑都。（圖／達志影像／美聯社）

▲長友佑都在下半場明顯手球卻沒被判罰。（圖／達志影像／美聯社）

接著，下半場長友佑都為了阻擋阿曼進攻，明顯在禁區內用手臂擋球，沒想到主裁判卻置之不理，讓阿曼錯失扳平的機會，即使阿曼球員大力抗議仍維持原判，最終也讓阿曼以1球之差吞敗。

賽後已經確定淘汰的阿曼馬上向亞足聯提出上訴表達不滿，而亞足聯也做出裁決，將這位馬來西亞籍裁判雅克布(Mohd Amirul Izwan Yaacob)送回國，不准再執法亞洲盃任何賽事。 

另一場備受爭議的比賽，則是15日晚間的澳洲與敘利亞之役，敘利亞在第30分鐘一次右路自由球攻進球門，不過主裁判認為敘利亞有犯規動作因此進球不算，透過影片也能看出敘利亞犯規，因此沒有引起太多不滿。

真正有疑問的判決從下半場開始，第54分鐘澳洲的伊科諾米迪斯(Chris Ikonomidis)在小禁區內補射，敘利亞球員馬上到球們線上補救，但主裁判認為進球有效，即使敘利亞抗議仍維持原判，澳洲取得2比1，因為沒有VAR系統，轉播單位也沒有球門線方位的攝影機，也讓這一球成為「懸案」。

▲亞洲盃，敘利亞男足不敵澳洲男足。（圖／達志影像／美聯社）

▲敘利亞最終不敵澳洲淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

最具爭議的，是第61分鐘時，澳洲隊長米利根(Mark Milligan)在禁區內接到球後，卻反彈碰到自己的手，明顯犯規、敘利亞球員也持續抗議，但主裁判卻沒有吹任何判罰，讓敘利亞錯失進球機會，最終同樣以1球之差吞敗。

去年世足賽，VAR從小組賽就被廣泛使用，也給許多隊伍平反的機會，但來到本次亞洲盃，卻直到8強才會使用VAR，等於是讓裁判影響小組賽的走勢，也引起不少國家的反彈，亞足聯爭對此事，勢必要再進行更近一步的討論。

關鍵字： 亞足賽亞洲盃男足VAR日本澳洲手球
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