大馬大師賽／台將僅戴資穎晉16強　男雙廖蘇、盧楊配首輪淘汰

▲廖敏竣、蘇敬恆。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽馬來西亞大師賽15日展開，世界球后戴資穎16日首輪輕鬆過關後，男單王子維遭逆轉落敗，男雙組合有廖敏竣／蘇敬恆、盧敬堯／楊博涵出賽，不過很可惜，兩組都在首輪落敗，無緣晉級16強。

去年首闖年終賽的廖敏竣／蘇敬恆，目前世界排名12，被列為大會第8種子，首輪對上世界排名27的大馬組合王耀新／張御宇，雙方交手兩次都是三局大戰，並各取一勝，本次交手第一局一開始廖敏竣直線攻擊先馳得點，多拍來回後大馬組合取分，廖蘇5：11，廖蘇回擊掛網落後至7分差，以14：21先讓出首局。

第二局開局廖敏竣／蘇敬恆雖然一度落後，不過靠著快攻追至6平，但遭王耀新／張御宇連趕6分，廖蘇拉開差距，廖敏竣連續殺球再追至12：15，但被抓發球過高，一度追至2分差，不過回擊頻頻掛網，加上大馬組合刁鑽進攻，讓廖蘇難以反應，再以14：21遭到直落二。

▼盧敬堯／楊博涵。（圖／記者顏如玉攝）

另一邊，剛拿下泰國大師賽亞軍的盧敬堯／楊博涵，首輪則是對上第2種子的日本嘉村健士／園田啟悟，雙方僅交手一次盧楊遭到直落二，本次交手第一局，盧楊先馳得點，不過被對手追至3平，日本組合回擊出界，盧楊2分反超，日本搶先進攻，楊博涵網前搶攻，日本發球過高，盧楊掛網7平，日本近身球攻擊反超2分不過回擊噴飛，盧楊追至10平，盧敬堯殺球11：10。

日本組合前場下殺要回領先，讓盧楊反應不及11：16落後，盧敬堯網前挑球追回一分，盧楊回擊噴飛19：12，先以14：21讓出首局；第二局一開始日本回擊出界，盧楊3：1領先，楊博涵掛網，日本連續搶攻要回領先盧楊再追平，盧敬堯掛網5：7，盧楊斜線攻擊追至10平反超11：10，不過日本連追反超，盧楊連趕3分但仍以18：21遭到直落二。

另外混雙組合盧敬堯／李佳馨，首輪遇上世界排名12、大會第7種子的印尼組合費薩爾（Hafiz FAIZAL）／維德佳佳（Gloria Emanuelle WIDJAJA），第一局就一直處在落後一度以7：20差距，以10：21讓出，第二局連追6分，16平後反超2分，但很可惜遭對手趕上，再以18：21遭到直落二淘汰。

▼戴資穎。（圖／記者季相儒攝）