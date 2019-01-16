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大馬大師賽／戰三局惜遭到泰國逆轉　王子維首輪淘汰

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▲▼ 雅加達亞運,亞運羽球,亞運羽球男團,王子維vs諶龍,王子維 。（圖／記者張克銘攝）

▲王子維 。（圖／記者張克銘攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽馬來西亞大師賽15日展開，世界球后戴資穎16日首輪輕鬆過關後，男單王子維對上泰國蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon），最終雙方上演三局大戰，王子維以1比2（21：11、17：21、12：21）遭到對手逆轉，首輪淘汰。

王子維去年因傷出賽少，目前世界排名跌至30，今年選擇從泰國大師賽開始，8強賽不敵新加坡駱建佑，本站首輪對上排名21的蘇龐余，雙方交手3次王子維握有2勝，本次交手第一局，蘇龐余先掛網，王子維對角攻擊3：0，雙方近身攻擊蘇龐余逮住機會搶攻，加上王子維出界，王子維斜線攻擊5：3。

蘇龐余回擊出界，讓王子維有9：3優勢，王子維挑後場讓蘇龐余難以反應11：5領先，王子維掛網，不過蘇龐余再出界，王子維直線攻擊得分16：6，蘇龐余網前小球連拿2分，王子維救球不及坐地，蘇龐余再一個對角攻擊拿分，不過王子維仍順利先拿下局點21：11收下首局。

第二局一開始王子維強勢直線攻擊先馳得點，再一個大對角回球3：1領先，不過回擊出界仍以6：4領先，不過蘇龐余強勢幾波進攻追至6平，王子維6：7落後回擊又出界，多拍來回後蘇龐余出界雙方9平，王子維想網前跳撲掛網9：11，蘇龐余直線下殺，王子維救球不及坐地5分落後，王子維連續追至一分差，但仍以17：21遭扳平。

決勝局蘇龐余先馳得點不過回擊掛網，王子維3：1，王子維小球沒過網被追至3平，蘇龐余進攻要到領先，王子維掛網4：5，王子維失誤變多出界救球不及躺地掉分6：9落後，蘇龐余回擊掛網，王子維7：11落後，蘇龐余頻頻強勢下殺攻擊，王子維持續被拉大比分難以追回加上掛網，最終以12：21落敗，無緣晉級16強。

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