大馬大師賽／10分鐘拿下首局！直落二退張雁宜　戴資穎過首關

▲戴資穎。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽馬來西亞大師賽15日展開，本站也是世界球后戴資穎今年的首站，16日首輪對上香港張雁宜，最終戴資穎順利以直落二（21：9、21：11）擊退張雁宜，首局更只花了10分鐘。

馬來西亞大師共有多組台將出賽，其中最受關注的戴資穎，本站也是今年首戰，要力拼今年首座冠軍，首輪對手是目前世界排名27的張雁宜，雙方過去交手7次戴資穎7勝，最近一次交手是在去年11月的香港公開賽，三局戰後戴資穎以2比1勝出。

本次交手第一局雙方來回3拍，戴資穎網前搶攻2：0，張雁宜回擊出界掉分，戴資穎回擊出界，不過張雁宜也出界，戴資穎頻頻對角進攻逐漸拉開7；1，張雁宜大對角後場攻擊要回一分，張雁宜掛網出界，戴資穎10：3，雙方網前挑球，張雁宜回擊飛了，戴資穎11：3。

戴資穎後場攻擊讓張難以反應，加上張雁宜頻頻出界，戴資穎擴大比分優勢來到14：3，不過戴資穎掛網出界，讓張雁宜連拿3分，戴資穎仍有10分領先，張雁宜對角攻擊追分，不過戴資穎網前挑球，張雁宜掛網，戴資穎輕鬆拿下局點21：9，10分鐘收下首局。

第二局比賽節奏仍有戴資穎掌握，雙方1平之後，戴資穎連續攻擊得分，連拿7分取得8：1優勢，戴資穎回擊出界讓張雁宜拿2分，不過隨即連下3分，戴資穎輕鬆以11：3領先，戴資穎連續攻擊，讓張雁宜難以回擊，握有10分領先優勢，戴資穎失誤出界，讓張雁宜連趕4分。

不過戴資穎順利回穩拿下賽末點，以21：11直落二勝出，僅花了23分鐘，順利過首關後，16強賽將碰上丹麥萊恩（Line Højmark Kjærsfeldt）和印尼邁納基（Lyanny Alessandra MAINAKY）對決後的勝方，接下來很可能在8強賽遇上泰國女將依瑟儂(Ratchanok Intanon)。