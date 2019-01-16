運動雲

> >

大馬大師賽／10分鐘拿下首局！直落二退張雁宜　戴資穎過首關

ETtoday運動雲

▲▼中華台北羽球公開賽,女單決賽,戴資穎。（圖／記者季相儒攝）

▲戴資穎。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽馬來西亞大師賽15日展開，本站也是世界球后戴資穎今年的首站，16日首輪對上香港張雁宜，最終戴資穎順利以直落二（21：9、21：11）擊退張雁宜，首局更只花了10分鐘。

馬來西亞大師共有多組台將出賽，其中最受關注的戴資穎，本站也是今年首戰，要力拼今年首座冠軍，首輪對手是目前世界排名27的張雁宜，雙方過去交手7次戴資穎7勝，最近一次交手是在去年11月的香港公開賽，三局戰後戴資穎以2比1勝出。

本次交手第一局雙方來回3拍，戴資穎網前搶攻2：0，張雁宜回擊出界掉分，戴資穎回擊出界，不過張雁宜也出界，戴資穎頻頻對角進攻逐漸拉開7；1，張雁宜大對角後場攻擊要回一分，張雁宜掛網出界，戴資穎10：3，雙方網前挑球，張雁宜回擊飛了，戴資穎11：3。

戴資穎後場攻擊讓張難以反應，加上張雁宜頻頻出界，戴資穎擴大比分優勢來到14：3，不過戴資穎掛網出界，讓張雁宜連拿3分，戴資穎仍有10分領先，張雁宜對角攻擊追分，不過戴資穎網前挑球，張雁宜掛網，戴資穎輕鬆拿下局點21：9，10分鐘收下首局。

第二局比賽節奏仍有戴資穎掌握，雙方1平之後，戴資穎連續攻擊得分，連拿7分取得8：1優勢，戴資穎回擊出界讓張雁宜拿2分，不過隨即連下3分，戴資穎輕鬆以11：3領先，戴資穎連續攻擊，讓張雁宜難以回擊，握有10分領先優勢，戴資穎失誤出界，讓張雁宜連趕4分。

不過戴資穎順利回穩拿下賽末點，以21：11直落二勝出，僅花了23分鐘，順利過首關後，16強賽將碰上丹麥萊恩（Line Højmark Kjærsfeldt）和印尼邁納基（Lyanny Alessandra MAINAKY）對決後的勝方，接下來很可能在8強賽遇上泰國女將依瑟儂(Ratchanok Intanon)。

關鍵字： 大馬大師賽戴資穎
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

味全龍重返中職！鎖定王建民、黃平洋、張泰山　最快2021年上陣

CBA／卡位推擠被撞倒　易建聯起身架枴胡瓏貿爆衝突

在騎士4季太操？詹皇恐休到2月底　前東家成員：上季消耗極大

味全龍解散原因曝光！3連霸不到2個月「不打了」　頂新被罵20年

投籃以及三分命中率皆達45％　羅斯轉型成功與柯瑞並齊

大馬大師賽／戴資穎首輪對香港張雁宜　盧楊配硬碰第2種子日本

讀者回應

﻿

最新新聞

1費城人不會同時簽哈波、馬查多

2球隊傳統　76人菜鳥必買福來雞

3味全龍會籍解除　重回中職棒重新申請

4直落二退張雁宜　戴資穎過首關

5安東尼練習三分球17投16中狀態佳

熱門新聞

1味全龍重返中職　鎖定王建民

2CBA／易建聯架枴胡瓏貿爆衝突

3在騎士消耗太大？詹皇恐休到2月底

4味全龍解散原因曝光　頂新被罵20年

5羅斯投籃以及三分命中率皆達45％

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366