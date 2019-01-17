大馬大師賽／賽後不忘撿球還裁判　網狂讚戴資穎：球品球技都一流

▲戴資穎球品、人品兼具成球迷喜愛的原因。（圖／CFP）



體育中心／綜合報導

世界羽聯(BWF)超級500賽大馬大師賽，「世界球后」戴資穎在16強以直落二擊敗丹麥好手傑克斯菲德(Line Kjaersfeldt)後，特別到對方場地撿球還給裁判，被拍下來後上傳，讓不少網友球迷大讚，「小戴人品球品球技都一流，也是大家如此愛她的原因！」

▲戴資穎賽後特地到對手場地撿球。（取自戴資穎粉專）

戴資穎去年橫掃8座冠軍，今年期盼能再創佳績，大馬大師賽為新賽季首站，她也將力拼今年首座冠軍，首戰面對世界排名27的張雁宜，戴資穎僅花了23分鐘就以直落二取勝直闖第二輪，接著雖然陷入苦戰，但仍以2比1逆轉擊敗傑克斯菲德，闖進8強將對上勁敵兼好友泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)。

值得一提的是，戴資穎在對戰傑克斯菲德時，最後一球因為來回調動而讓對手漏接吞敗，戴資穎在和對手、裁判握手致意後，特別走到對方場地將球撿起來還給裁判。

這一系列動作被拍下來，戴資穎分享在粉專中獲得不少網友讚賞，認為戴資穎不只球技一流，也兼具球品、人品，「小戴的 court manner 是我最欣賞的地方，總是會將球禮貌拾起送回球証手中。」、「每次都看到小戴撿球，超可愛」、「運動家的精神，就是小戴讓大家如此愛她的原因，球后的風範，給她100個讚。」、「小戴最有禮貌，每次比賽結束場地上的球都是她撿起來的！」