大馬大師賽／曾因致敬李宗偉帶球拍違規　桃田返大馬更思念

▲桃田賢斗相當思念李宗偉。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

世界羽聯(BWF)超級500賽大馬大師賽在15日開打，這一次卻沒有了大馬球王李宗偉的身影，似乎也讓桃田賢斗稍顯失落，日本國家隊總教練朴柱奉透露，桃田賢斗非常思念李宗偉，更期待與自己的偶像再度交手。

去年7月桃田賢斗在大馬公開賽決賽中，以17比21、21比23不敵李宗偉屈居亞軍，而李宗偉則是完成了大馬公開賽史無前例的12連勝紀錄，成功將冠軍留在自家。

不久後的印尼公開賽，桃田賢斗於4強再度與李宗偉相遇，這次桃田賢斗復仇成功直落二取勝，沒想到這一次交手卻成了最後一次，因為李宗偉馬上傳出呼吸系統發生問題，最終確定罹癌並來台治療。

▲桃田賢斗在大馬大師賽首戰碰西本拳太。（圖／達志影像／美聯社）



如今桃田賢斗再度回到大馬，將站上去年大馬公開賽與李宗偉對決的賽館中，朴柱奉透露桃田賢斗非常熱切期待著李宗偉的回歸，他還提到去年世錦賽時，桃田賢斗站上冠軍講台手上抱著球拍的事，「他帶球拍到講台上，是為了支持生病中的李宗偉，因為他也是同一品牌的代言人。」這一事讓桃田賢斗遭到羽聯罰款500美金，朴柱奉說，桃田賢斗沒有一絲抱怨就繳交罰款，他只想透過這一件事表示自己對李宗偉的尊重。

去年橫掃七座巡迴賽冠軍的桃田賢斗，來到大馬大師賽首戰將對上同胞西本拳太，期盼能在開季就為自己掙下冠軍，也為東京奧運積分賽做更萬全的準備。