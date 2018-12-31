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錯過里約力拼明年積分年　桃田賢斗：很想在東京奧運奪金

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▲▼ 羽球年終賽,日本桃田賢斗。（圖／CFP）

▲ 羽球年終賽,日本桃田賢斗。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

日本球王桃田賢斗目前正在馬來西亞參加2018至2019賽季的大馬紫盟聯賽，代表安邦再也俱樂部出賽，27日擊敗香港李卓耀，談到對於明年奧運積分年的展望，「會付出最大的努力，取得好成績，因為真的很想在2020年東京奧運拿下金牌。」

大馬紫盟聯賽和印度羽超以及中國羽超，並列為最有影響力的三大羽超賽事，而今年橫掃世界羽聯（BWF）巡迴站7座冠軍的桃田賢斗則選擇紫盟聯賽，「覺得有種獨特的氣氛，比賽速度很快，也有許多頂尖的職業選手參賽，可以學習到很多東西。」

明年將是羽球的奧運積分年，桃田賢斗曾因為非法賭博案，錯過了2016年的里約奧運，東山再起之後，為自己今年拿下的亞錦賽、世錦賽、以及日本公開賽第一位地主男單冠軍，更一舉衝上世界球王的寶座，今年在年終總決賽則是不敵大陸石宇奇獲得亞軍，不過穩健表現，也使外界對他的期待又更提高。

桃田賢斗提到，「明年會為了爭取積分做最大努力，我的目標是在東京奧運拿下金牌，那麼明年我就要維持更好的狀態，比取得更好的積分，如果成績突出，將會對奪牌的機會大增。」他目前在大馬紫盟聯賽中先後擊敗南韓宋浚洋、李卓耀後，還未輸過一場。

關鍵字： 桃田賢斗東京奧運大馬紫盟
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