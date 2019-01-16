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澳網／直落三退禁藥復出伊凡斯　費德勒艱辛闖32強

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▲費德勒Roger Federer。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒闖32強。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

尋求澳網三連霸的費德勒(Roger Federer)，首戰輕鬆以直落三奪勝後，第二輪16日面對剛因禁藥復出的英國好手伊凡斯(Daniel Evans)，雖然前兩局打到搶七才勝出，但仍以直落三勝出挺進32強。

費德勒生涯拿過6次澳網冠軍，今年將挑戰破男單紀錄的第七冠，而不久前他才在霍普曼盃中搭檔本西奇(Belinda Bencic)連霸成功，看來狀態相當不錯，澳網首戰就輕鬆以6比3、6比4、6比4奪勝直闖第二輪。

▲費德勒(Roger Federer)和本西奇(Belinda Bencic)奪下2019霍普曼盃冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒和本西奇連霸2019霍普曼盃冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

64強費德勒面對禁藥復出的伊凡斯，這位英國選手在2017年澳網時因沒服裝贊助，自費買了18件Uniqlo參賽，還闖進16強成為該屆一大黑馬，可惜那年他也被驗出服用古柯鹼遭禁賽1年，排名一度跌出1000名以外，不過目前他已經回到前200，但這排名還不足以讓他進入澳網會內名單。

伊凡斯在澳網會外賽中一路突圍，過程中更打出no look背後反手穿越球震撼全場，14日會內賽首輪，他以7比5、6比1、7比6(8)擊敗日本選手伊藤龍馬晉級64強，接著16日面對費德勒，兩人過去一次交手是2017年溫網，當時費德勒以3比0奪勝。

今再度交手，首盤雙方互相保發到搶七，但伊凡斯難敵費德勒更加沈穩，先丟了第一次搶七，第二盤費德勒率先破發來到5比3，不過伊凡斯馬上追上也回敬破發，戰局拖進搶七，但伊凡斯同樣也難以拿下，第三盤似乎氣數已盡，讓費德勒率先破發後，就以6比3拿下，最終直落三吞敗無緣再進一步，費德勒闖進32強持續向冠軍發起衝擊。

▲▼伊凡斯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊凡斯 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 澳網費德勒伊凡斯
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