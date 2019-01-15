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澳網／最欣賞穆雷滿滿鬥志　費德勒：他總是竭盡全力取勝

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▲費德勒Roger Federer、穆雷Andy Murray。（圖／CFP）

▲費德勒表示最欣賞穆雷的鬥志。（圖／CFP）

記者顏如玉／綜合報導

澳網公開賽開打，尋求三連霸的「費爸」費德勒(Roger Federer)14日首戰輕鬆以直落三擊敗烏茲別克好手伊斯托明(Denis Istomin)，賽後他談及可能因傷退役的英國球王穆雷(Andy Murray)，表示自己最欣賞的就是他在場上的鬥志，「他總是想盡辦法去擊敗對手，不像有些人容易滿足。」

費德勒生涯拿過6次澳網冠軍，今年將挑戰破男單紀錄的第七冠，而不久前他才在霍普曼盃中搭檔本西奇(Belinda Bencic)連霸成功，看來狀態相當不錯，澳網首戰就輕鬆以6比3、6比4、6比4奪勝直闖第二輪，接下來將面對剛因禁藥復出的英國好手伊凡斯(Daniel Evans)。

首輪勝出後，費德勒在賽後被問及關於穆雷可能因傷退役一事，穆雷在澳網前就曾拋出震撼彈，表示這可能是他職業生涯最後一場大滿貫，而他最終在首輪大戰五局後不敵西班牙好手第22種子阿古特(Roberto Bautista Agut)，但仍獲得滿堂彩，穆雷感性地說，「如果這真的是我最後一場比賽的話，那也是很棒的告別方式了。」

「說到Andy，我最先想到的就是他在場上總是竭盡全力想要擊敗對手，」費德勒說，「我非常欣賞這一點，在規則範圍內，他有鬥志有戰術，他會不遺餘力取勝，有些人在比賽中容易滿足，覺得『我做了但沒有效果，那就這樣吧』，但穆雷不是這樣的人。」

「對他來說，要扛起整個英國網壇不是件容易的事，不過他仍贏得2次溫網冠軍、戴維斯盃和奧運金牌，即使這過程中擊敗過我，他也登上過世界第一，那個賽季的他真的不可思議，也非常不容易。很高興在休息室內有你這位朋友，想讓你知道我非常在乎你。」

關鍵字： 澳網費德勒穆雷
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