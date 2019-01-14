澳網／滿場萬名球迷為他喝彩　穆雷4小時5盤惜敗「最棒告別」

▲穆雷 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

因為臀部嚴重傷勢萌生退意，前英國球王穆雷(Andy Murray)在澳網首輪面對西班牙好手第22種子阿古特(Roberto Bautista Agut)先輸兩盤後連追兩盤，最後耗時4小時9分鐘仍舊 4:6 、4:6、 7:6(5)、 7:6(4)、 2:6惜敗，但仍獲得滿場球迷喝彩。「如果這真的是我最後一場比賽的話，那也是很棒的告別方式了。」穆雷說。

本戰穆雷並沒有太多次破發機會，完全靠著意志力與對手纏鬥。前兩盤僅出現3個破發點都沒能掌握，第3盤2個破發點成功把握住1次，第4盤則是雙方互保進入搶7。在拿下搶7進入第5盤的瞬間，全場爆出高分貝掌聲和歡呼，向這位網壇勇者致敬。第5盤1:5落後可能是穆雷最後的發球局，全體再度爆出歡呼，他也舉拍向觀眾致意。

穆雷的比賽在墨爾本球場進行，全場擠進滿場萬名球迷。賽後雖然輸了比賽，但他感性向球迷致謝，「太神奇了，感謝進場看球的每一個人。說真的，多年下來我很喜歡來到這裡，我已經盡了全力奮戰，可惜還是不太夠，恭喜Roberto和他的團隊。」

「如果這真的是我最後一場比賽的話，那也是很棒的告別方式了。我沒有其他話想說了，但還是很感謝支持我的人，我的團隊、家人，以及一路上幫助過我的人。我也許還有機會看到你們，我會努力的，我會盡全力。如果要再打球我可能還得再動一次手術，也不見得能回來。我會再努力的。」