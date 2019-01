澳網／邁向生涯最終章　網球明星祝福穆雷

▲費德勒祝福穆雷。(圖/翻攝自推特)



記者林育正/綜合報導

英國前球王穆雷(Andy Murray)因為臀部傷勢嚴重考慮退休,14日在澳網的出賽有可能是生涯最後的大滿貫賽事。而澳網官方也邀請費德勒(Roger Federer)、喬科維奇(Novak Djokovic)等大咖網球明星拍影片祝福穆雷。

費德勒:恭喜你達成了不好思議的網球生涯,你讓蘇格蘭和英國為你感到驕傲,你還受封了爵士,真的非常不容易。很高興在休息室內有你這位朋友,想讓你知道我非常在乎你。

喬科維奇:我們一起經歷了一段旅程,從12歲開始就在法國的小比賽開始對決,當時你把我打得好慘。當時誰知道我們倆都會有很棒的職業生涯。你總是奮戰至最後一刻,把所有能量釋放在場上,啟發年輕一代用跟你一樣的方式打球。祝你好運。

瓦茲妮雅琪(Caroline Wozniacki):我會想念你的,你總是幽默風趣,有很好笑的笑話,但別太驕傲了。如果你有興趣當教練,我這邊有缺可以跟我爸一起。

斯蒂芬斯(Sloane Stephens):珠蒂培養了一位紳士,希望你未來一切順利,我們會想念你的。

普利絲可娃(Karolina Pliskova):你是最優秀的球員之一,最棒的是你更支持女性球員。

茲維列夫(Alexander Zverev):你對網球有很大的貢獻,言語上的感謝永遠都不夠

伊斯納(JohnIsner):想跟你說恭喜你有很棒的生涯,稱得上是名人堂等級的,好好享受吧

席里奇(Marin Cilic):能跟你一同站在球場上打球真的很棒。祝你好運,希望你能夠康復。

基里奧斯(Nick Kyrgios):很感謝你我們能在賽場上成為朋友,你是網球運動的傳奇人物

納達爾(Rafael Nadal):很難過你必須做出這個決定,但人生總是有不完美的地方。我想謝謝你為網球的貢獻。

