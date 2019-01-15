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澳網／邁向生涯最終章　網球明星祝福穆雷

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▲▼費德勒祝福穆雷。（圖／翻攝自推特）

▲費德勒祝福穆雷。（圖／翻攝自推特）

記者林育正／綜合報導

英國前球王穆雷(Andy Murray)因為臀部傷勢嚴重考慮退休，14日在澳網的出賽有可能是生涯最後的大滿貫賽事。而澳網官方也邀請費德勒(Roger Federer)、喬科維奇(Novak Djokovic)等大咖網球明星拍影片祝福穆雷。

費德勒：恭喜你達成了不好思議的網球生涯，你讓蘇格蘭和英國為你感到驕傲，你還受封了爵士，真的非常不容易。很高興在休息室內有你這位朋友，想讓你知道我非常在乎你。

喬科維奇：我們一起經歷了一段旅程，從12歲開始就在法國的小比賽開始對決，當時你把我打得好慘。當時誰知道我們倆都會有很棒的職業生涯。你總是奮戰至最後一刻，把所有能量釋放在場上，啟發年輕一代用跟你一樣的方式打球。祝你好運。

瓦茲妮雅琪(Caroline Wozniacki)：我會想念你的，你總是幽默風趣，有很好笑的笑話，但別太驕傲了。如果你有興趣當教練，我這邊有缺可以跟我爸一起。

斯蒂芬斯(Sloane Stephens)：珠蒂培養了一位紳士，希望你未來一切順利，我們會想念你的。

普利絲可娃（Karolina Pliskova）：你是最優秀的球員之一，最棒的是你更支持女性球員。

茲維列夫(Alexander Zverev)：你對網球有很大的貢獻，言語上的感謝永遠都不夠

伊斯納(JohnIsner)：想跟你說恭喜你有很棒的生涯，稱得上是名人堂等級的，好好享受吧

席里奇(Marin Cilic)：能跟你一同站在球場上打球真的很棒。祝你好運，希望你能夠康復。

基里奧斯(Nick Kyrgios)：很感謝你我們能在賽場上成為朋友，你是網球運動的傳奇人物

納達爾(Rafael Nadal)：很難過你必須做出這個決定，但人生總是有不完美的地方。我想謝謝你為網球的貢獻。

關鍵字： 澳網穆雷
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