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韓慘遭日本逆轉　韓媒直指教頭「袖手旁觀」種下敗因

記者王真魚／綜合報導

12強韓國隊今天在台北大巨蛋以3:6不敵日本，韓媒直指總教練柳仲逸的消極調度是敗因。文中砲轟柳仲逸「如同觀眾般袖手旁觀」，無視投手郭道奎已連續三天登板、狀態不佳，且專擅對付左打的他被迫面對右打者，最終遭到逆轉。

▲▼ 第三屆世界12強賽事「台灣棒球真的變了！」柳仲逸驚嘆。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 韓國總教練柳仲逸。（圖／記者湯興漢攝）

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比賽轉捩點出現在5局下半，當時韓國以3-2領先。郭道奎在一出局無人在壘時上場投球，這位左投先以三振解決左打者小園海斗，但隨後對戰中出現問題。他對左打者辰己涼介投出保送，形成二出局一壘有人。

此時右打者森下翔太上場打擊，這正是換投的最佳時機，韓媒點出3個原因：

1.左投郭道奎在本次國家隊主要是對付左打者的特殊任務投手
2.郭道奎已連續三天登板，狀態明顯下滑
3.他今天的球威並非最佳狀態

然而，柳仲逸仍讓郭道奎繼續投球，結果投出連續保送。接著對上左打栗原陵矢，在苦戰至滿球數後又投出觸身球，造成滿壘危機。

韓國在5局原以3:2領先，但左投郭到奎在連續三天登板的情況下，狀態明顯不佳。當時面對右打者森下翔太，柳仲逸未進行調整，導致投手連續投出保送，最終被牧秀悟擊出關鍵安打丟掉領先。

即使在這種情況下，柳仲逸仍有機會力挽狂瀾。本屆賽事表現最出色的牛棚投手朴英賢是最佳選擇，但教練卻選擇李映河。結果在二出局滿壘時被牧秀悟擊出安打，遭到逆轉。

此後，韓國在氣勢受挫的情況下未能反敗為勝。儘管球員全力以赴，「教練的消極態度最終導致敗局。」

關鍵字： 韓國隊總教練調度失誤敗因爭議

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