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12強台日大戰！日本面對完全客場　日媒：台灣啦啦隊應援很可怕

▲▼世界12強棒球賽台韓戰啦啦隊及球迷 。（圖／中華棒協提供）

▲▼世界12強棒球賽台韓戰啦啦隊及球迷 。（圖／中華棒協提供）

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽B組預賽，台灣在明天將出戰日本，日本媒體特別點出台灣啦啦隊加油的「威力」，是與日本職業棒球應援截然不同的台灣棒球獨特景象。

日本媒體觀察世界12強棒球賽台灣在台北大巨蛋比賽時球迷應援情況，以「威脅侍日本的台灣棒球壓倒性的應援『可怕之處』」為題，寫出不可或缺的啦啦隊存在感。

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文中指出，當台灣選手打出單打或是輕鬆完成雙殺時，觀眾們全體起立，敲擊啦啦棒鼓掌加油。此外，一壘側和三壘側的舞台上，還有台灣啦啦隊員以整齊劃一、動感十足的舞蹈助威，有時甚至像DJ一樣煽動，引發觀眾更加熱烈的聲援。

報導表示，「她們的存在是台灣應援風格中不可或缺的一部分，這種隨著比賽進行而不斷升溫的異常熱烈的氛圍，展現了與日本職業棒球應援風格不同的台灣棒球應援特色。」

日媒認為，對於16日將與台灣對決的日本隊來說，將會面對完全的「客場」氛圍。

在報導的最後提到，「比賽結束後，台灣的啦啦隊員在場上合影留念，微笑著向觀眾揮手致意，甚至在場外與當地粉絲合影，表現出親切的態度。此外，看到他們在附近的店裡舉杯慶祝的場景，讓人覺得與日本棒球粉絲的行為沒有什麼不同，棒球作為台灣不可或缺的一部分已經深深扎根於此。」

▲▼世界12強棒球賽台韓戰啦啦隊及球迷 。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 12強世界12強棒球賽

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