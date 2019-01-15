澳網／昔日黑馬嗑藥禁賽後復出　64強挑戰費德勒

▲伊凡斯 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

世界排名最高曾到41名的英國好手伊凡斯(Daniel Evans)在2017年澳網沒服裝贊助自費買18件Uniqlo參賽，還闖進16強成為該屆一大黑馬，可惜那年他也被驗出服用古柯鹼遭禁賽1年。今年他從會外賽一路突圍至64強，下一輪更要挑戰挑戰3連冠的費德勒(Roger Federer)。

禁賽期間伊凡斯排名最低跌出1000名，必須從較低層級的挑戰賽開始參戰，目前排名已回到前200。不過排名仍不足以讓他進入澳網會內名單，但他從會外賽一路突圍，過程中更打出no look背後反手穿越球震撼全場。14日會內賽首輪，他以7:5、6:1、7:6(8)擊敗日本選手伊藤龍馬晉級64強。

「這場比賽強度很高，我認為我打得不錯，正拍發揮得不錯。」這次伊凡斯繼2017年法網之後首度打進大滿貫會內賽，談到上一次在澳網的驚奇之旅，他說：「這兩次很難比較，但能在大滿貫贏得勝利總是好的。我還不算回到最佳狀態，還有些小地方要調整，一天一天慢慢來。」

而在下一輪他將碰上費德勒，過去雙方兩次交手伊凡斯都吞下敗仗，一盤都沒能拿下。「和費德勒在大球場對決不是每天都有的機會，我非常期待。隨著經驗和年紀增長我現在更加成熟，打得更聰明。在高溫和長時間之下滿場飛奔不會是好事。當有機會出現，我更能有效掌握。」