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澳網／首輪碰艾瑪史東替身　張凱貞／徐竫雯遭直落二淘汰

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▲▼ 張凱貞、徐竫雯 。（圖／CFP）

▲張凱貞／徐竫雯首輪止步 。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

澳網公開賽雙打開賽，16日先迎來女雙張凱貞／徐竫雯首輪面對美國組合克里斯蒂安(Kaitlyn Christian)／穆哈馬德(Asia Muhammad)，但全場難以破發對手，自己還發生多次失誤，最終就以1比6、2比6吞敗，無緣32強。

張凱貞／徐竫雯透過澳網亞太區外卡賽奪冠獲得外卡資格，對手為美國的克里斯蒂安／穆哈馬德。其中克里斯蒂安為專攻雙打的選手，更曾在電影《勝負反手拍》擔任網壇性別平權推手、傳奇球后比莉珍金恩(Bille Jean King)的影星艾瑪史東(Emma Stone)的替身。

「張徐配」首輪就是場硬戰，雙方在首局互保發球局到第三局後，「張徐配」就遭到美國組合連連破發，以1比6先失掉首局，第二局也難以抗衡，就以2比6、直落二吞敗。

本次澳網雙打部份，除了張凱貞／徐竫雯以外，還有第七種子「詹家姊妹」」詹詠然和詹皓晴，以及剛剛闖過女單首輪的謝淑薇搭擋美國37歲老將史皮爾斯(Abigail Spears)名列第八種子。

謝淑薇／史皮爾斯位居第16籤位，首輪將面對非種子組合美國選手佩拉(Bernarda Pera)和瑞典選手派特森(Rebecca Peterson)，兩人皆為單打為主的選手，排名皆在百名內。

詹詠然／詹皓晴位在籤表下半部33籤，對手為非種子的澳洲組合佩雷茲(Ellen Perez)與羅迪歐諾娃(Arina Rodionova)，兩人雙打排名在百名之內。

關鍵字： 澳網張凱貞徐竫雯
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