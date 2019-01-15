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澳網／新生代鮮肉妹子崛起　3人奪大滿貫首勝

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▲▼ 齊丹塞珂(Tamara Zidansek)。（圖／達志影像／美聯社）

▲齊丹塞珂。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

澳網進入第2天，也有3位新生代好手奪下生涯大滿貫首場會內賽勝利。分別是斯洛維尼亞的齊丹塞珂(Tamara Zidansek)，烏克蘭選手雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska），以及澳洲地主好手巴比倫（Alexei Popyrin ）。

芳齡21歲的齊丹塞珂第二次參戰大滿貫，就以 7:5、6:3擊敗澳洲正妹球星嘉芙里洛娃(Daria Gavrilova)。「我超開心能贏球，謝謝大家來看比賽支持我們，希望大家享受了一場比賽。」

烏克蘭選手雅絲特蓮絲卡才18歲一樣是第二次參戰大滿貫，目前世界排名已來到57的她7:5、6:2擊敗澳洲老將史托瑟（Samantha Stosur）。「希望在這兩個禮拜，大家能好好認識我，我希望能待到兩週，歡迎再來我的比賽。」

▲▼ 雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 雅絲特蓮絲卡。（圖／達志影像／美聯社）

兩位澳洲女子名將被打掉，但19歲的巴比倫以7:5、7:6(7)、6:4直落三力退大茲維列夫(Mischa Zverev)，在大滿貫會內賽開胡。

▲▼ 巴比倫（Alexei Popyrin ） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴比倫。（圖／CFP）

關鍵字： 澳網
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