澳網／新生代鮮肉妹子崛起　3人奪大滿貫首勝

▲齊丹塞珂。(圖/CFP)



記者林育正/綜合報導

澳網進入第2天,也有3位新生代好手奪下生涯大滿貫首場會內賽勝利。分別是斯洛維尼亞的齊丹塞珂(Tamara Zidansek),烏克蘭選手雅絲特蓮絲卡(Dayana Yastremska),以及澳洲地主好手巴比倫(Alexei Popyrin )。

芳齡21歲的齊丹塞珂第二次參戰大滿貫,就以 7:5、6:3擊敗澳洲正妹球星嘉芙里洛娃(Daria Gavrilova)。「我超開心能贏球,謝謝大家來看比賽支持我們,希望大家享受了一場比賽。」

烏克蘭選手雅絲特蓮絲卡才18歲一樣是第二次參戰大滿貫,目前世界排名已來到57的她7:5、6:2擊敗澳洲老將史托瑟(Samantha Stosur)。「希望在這兩個禮拜,大家能好好認識我,我希望能待到兩週,歡迎再來我的比賽。」

▲ 雅絲特蓮絲卡。(圖/達志影像/美聯社)



兩位澳洲女子名將被打掉,但19歲的巴比倫以7:5、7:6(7)、6:4直落三力退大茲維列夫(Mischa Zverev),在大滿貫會內賽開胡。

▲巴比倫。(圖/CFP)



games in a row!



Eighteen-year-old Dayana Yastremska fights back from 2-5 down to steal the first set from Sam Stosur, 7-5.#AusOpen pic.twitter.com/P4lh3tmX5f