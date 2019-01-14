運動雲

> >

澳網／詹家姐妹第7種子　籤表不同邊詹謝大戰難上演

ETtoday運動雲

▲▼詹詠然／詹皓晴。（圖／劉雪貞提供）

▲詹詠然／詹皓晴。（圖／劉雪貞提供）

記者林育正／綜合報導

澳網女子雙打籤表也出爐，「詹家姐妹」詹詠然和詹皓晴位居第7種子，而謝淑薇則是和美國37歲老將史皮爾斯(Abigail Spears)合拍名列第8種子。不過由於雙方分別位居籤表不同邊，因此要上演經典的「詹謝大戰」只能等到決賽，非常不容易。

謝淑薇和史皮爾斯位居第16籤位，首輪將面對非種子組合美國選手佩拉（Bernarda Pera）和瑞典選手派特森(Rebecca Peterson)，兩人皆為單打為主的選手，排名皆在百名內。

詹詠然和詹皓晴位在籤表下半部33籤，對手為非種子的澳洲組合佩雷茲（Ellen Perez）與羅迪歐諾娃(Arina Rodionova)，兩人雙打排名在百名之內。

本次台灣還有張凱貞和徐竫雯的雙打組合，兩人透過澳網亞太區外卡賽奪冠獲得外卡資格，幸好沒抽中種子組合。對手將是來自美國的克里斯蒂安(Kaitlyn Christian)和穆哈馬德(Asia Muhammad)。其中克里斯蒂安為專攻雙打的選手，更曾在電影《勝負反手拍》擔任網壇性別平權推手、傳奇球后比莉珍金恩(Bille Jean King)的影星艾瑪史東(Emma Stone)的替身。

▲謝淑薇。（圖／CFP）

▲謝淑薇。（圖／CFP）

關鍵字： 澳網詹家姐妹謝淑薇
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

騎士「狂盯美腿」下秒噴飛...9秒驚悚片曝！老司機：車上叫聲更銷魂

熱門新聞

中職／桃猿不續約克恩三世　洪總：情緒點太多

鈴木一朗表態不會在日本退休　因為昔日球隊已不在

NFL／預測超級盃冠軍　聖徒最被看好

澳網／滿場萬名球迷為他喝彩　穆雷4小時5盤惜敗「最棒告別」

中職／中信兄弟新聘外籍打擊教練泰銳　林明憲一軍外野教練

澳網／詹家姐妹第7種子　籤表不同邊詹謝大戰難上演

讀者回應

﻿

最新新聞

1籤表不同邊詹謝大戰難上演

2穆雷4小時5盤惜敗「最棒告別」

3「泳界第2人」進軍演藝圈賺奶粉錢

4韓前柔道女將16歲起遭教練性侵逾20次

5猿談薪剩4人　郭嚴文拚50萬月薪

熱門新聞

1桃猿不續約克恩三世　情緒點太多

2朗神不會在日本退休　因為球隊已不在

3超級盃冠軍　聖徒最被看好

4穆雷4小時5盤惜敗「最棒告別」

5中信兄弟異動　新聘外籍打擊教練泰銳

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

猛龍過江雙吳出擊

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366