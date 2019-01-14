澳網／詹家姐妹第7種子　籤表不同邊詹謝大戰難上演

▲詹詠然／詹皓晴。（圖／劉雪貞提供）



記者林育正／綜合報導

澳網女子雙打籤表也出爐，「詹家姐妹」詹詠然和詹皓晴位居第7種子，而謝淑薇則是和美國37歲老將史皮爾斯(Abigail Spears)合拍名列第8種子。不過由於雙方分別位居籤表不同邊，因此要上演經典的「詹謝大戰」只能等到決賽，非常不容易。

謝淑薇和史皮爾斯位居第16籤位，首輪將面對非種子組合美國選手佩拉（Bernarda Pera）和瑞典選手派特森(Rebecca Peterson)，兩人皆為單打為主的選手，排名皆在百名內。

詹詠然和詹皓晴位在籤表下半部33籤，對手為非種子的澳洲組合佩雷茲（Ellen Perez）與羅迪歐諾娃(Arina Rodionova)，兩人雙打排名在百名之內。

本次台灣還有張凱貞和徐竫雯的雙打組合，兩人透過澳網亞太區外卡賽奪冠獲得外卡資格，幸好沒抽中種子組合。對手將是來自美國的克里斯蒂安(Kaitlyn Christian)和穆哈馬德(Asia Muhammad)。其中克里斯蒂安為專攻雙打的選手，更曾在電影《勝負反手拍》擔任網壇性別平權推手、傳奇球后比莉珍金恩(Bille Jean King)的影星艾瑪史東(Emma Stone)的替身。

▲謝淑薇。（圖／CFP）