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澳網／32歲才首次出戰大滿貫　李喆吃鍋貼也甘願盼當好榜樣

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▲▼ 中國好手李喆。（圖／CFP）

▲中國好手李喆。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

中國網球好手李喆堅持到32歲才第一次登上大滿貫會內賽的舞台。雖然首輪就以2:6、2:6、4:6不敵德國名將柯爾史瑞伯（Philipp Kohlschreiber），但他就算吃鍋貼也甘願，希望自己能成為女兒以及中國球員的榜樣，激烈後輩堅持夢想。

李喆生涯成就不算太大，最高世界排名僅210，甚至沒有拿過挑戰賽單打冠軍，只拿過14座未來賽冠軍，目前排名261。去年底他在澳網亞太區外卡賽奪冠，以外卡身份第一次進軍大滿貫會內賽，很可惜沒能創造奇蹟晉級。「我現在還是個職業網球的小學生，希望繼續努力。」

「我這場比賽不僅是想為女兒做榜樣，更想給中國球迷帶來希望。」同時他也希望自己的故事能夠鼓勵年輕一代球員堅持夢想，站上網譚最高的大滿貫殿堂。比賽結束後，李喆更抱起女兒合照，連對手柯爾史瑞伯也入鏡參一腳。

李喆為今年澳網單打唯一的中國男子選手，落敗後他也表示今年目標在年底擠進世界前150，接著往前百邁進。雖然32歲的他已是中國現役男子選手中最年長的一位，雄心鬥志依舊不滅。「我沒有考慮年齡的問題，希望透過這樣的比賽提高實力，將來有更多機會參加大滿貫會內賽。」

▲▼ 中國好手李喆。（圖／CFP）

關鍵字： 澳網李喆
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