亞足賽／輸南韓不意外？　大陸主帥：看到名單就知道結果了

▲大陸(白)不敵南韓排小組第二出線。（圖／CFP）



記者顏如玉／綜合報導

亞足聯亞洲盃C組最後一場賽事上演「中韓之戰」，最終南韓靠著剛從熱刺趕回來的「亞洲一哥」孫興慜連造兩球，最終助隊以2比0奪勝，賽後大陸主帥里皮(Marcello Lippi)坦言，其實看到南韓名單就已經知道比賽結果，「畢竟我們與南韓比，速度、力量都有所差距。」

大陸、南韓前兩場比賽都拿下勝利，也確定出線，此役最主要還是「面子」與「小組頭名」之爭，南韓特地排出孫興慜先發擔任隊長及坐鎮中場，而大陸主將武磊因傷未能上陣也多少影響戰力，南韓在第14分鐘孫興慜在禁區內被犯規，黃義助操刀罰球攻進球門左下角進球取得1比0領先。

接著下半場第51分鐘孫興慜開角球，金玟哉頭頂打進球門左上角，南韓擴大比分，最終就以2比0奪下勝利，以小組第一之姿出線，大陸則排名第二。

▲孫興慜(右)回國助威奪勝。（圖／CFP）



賽後里皮坦言，大陸和南韓的實力仍有所差距，「我們的力量、速度都有落差，尤其對方還拿出全主力應戰，打出了很好的比賽，其實當我們看到南韓的出場名單時，就大概能預想到這樣的結果了。」

不過里皮仍讚賞自家球員，滿意他們在場上的精神和注意力都集中，「當然我們也有主力沒上場，若是有上場，或許比賽內容會不太一樣。」接下來大陸將在16強面對泰國，「希望球員體力能盡快恢復，不要因為這場而丟失信心，畢竟最重要的是下一場比賽。」