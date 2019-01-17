當時我還太年輕...厄文爆輸球後曾主動打電話向詹姆斯致歉

▲厄文爆料自己曾在輸球後致歉詹姆斯並請益。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

塞爾提克17日主場迎戰暴龍，儘管多倫多打得出色，卻難敵末節最後2分鐘厄文(Kyrie Irving)接管比賽，帶隊轟了7比0攻勢奠定勝局，最終以117比108留下勝利，賽後厄文透露，經歷過前段時間的輸球及爭議後，他謹慎反省自己之餘，也特別打電話向詹姆斯(LeBron James)致歉，「當時我太年輕了。」

塞爾提克13日以2分之差不敵魔術，賽後傳出當家球星厄文不滿球員處理最後一擊的方式，直接公開批評年輕球員，「這些年輕的球員不知道要做什麼才能達到總冠軍水準，如果他們現在就覺得很困難，那麼如果我們想要試著進入總決賽，他們又會是怎樣的感覺呢？」

這樣的處理方式，再加上塞爾提克本季一直出現的更衣室氣氛問題，也讓外界質疑綠衫軍內部有不合的狀況，不過如今塞爾提克終於止住連敗，似乎也象徵著要將這陣子的爭議劃下句點，賽後厄文特別向媒體坦言，自己在輸給魔術以後，特別打了通電話給詹姆斯。

▲詹姆斯、厄文沒有因為「賣我」風波而鬧翻。（圖／達志影像／美聯社）



2017年夏天，厄文主動提出要離開騎士，認為在詹姆斯的帶領下自己沒辦法發揮所長，最終騎士將厄文送到綠衫軍，不過也因為此事，詹姆斯當時被外界指責不夠積極修補兩人關係才釀成大禍，不過後來兩人都成熟處理，並沒有因此而影響到兩人之間的關係。

「我打給他是想跟他道歉，也想向他請教一些事情。」厄文表示，他意識到自己年輕時沒有太理解詹姆斯在球隊中想要傳遞的訊息，因為當時他更專注在數據統計，並不關注更加全面的事情，但現在來到塞爾提克，必須帶領年輕球員時，他才理解了當初詹姆斯所做的一切。

▲厄文認為詹姆斯的領袖特質值得學習。（圖／達志影像／美聯社）



「我覺得詹姆斯是一個很棒的打電話對象，因為他經歷過這些情況，那時候我與他都在騎士，我還只是個22歲的年輕人，剛剛入選全明星，只想要獲得一切，但現在為了隊裡的年輕人，我該去做哪些調整？」厄文坦言，他正在學習如何成為像詹姆斯那樣的領袖。

雖然以塞爾提克的身份似乎不太方便去請求湖人球星的協助，但厄文認為，兩人的關係比競爭關係更多，也是有淵源的，「不過想當然的，只要他們來我們球場打球，我還是會想盡辦法打爆他們，詹姆斯也懂得。」

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