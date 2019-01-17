SBL／呂宗霖超神妙傳台銀結束9連敗　總教練韋陳明仍不滿意

▲台銀終止9連敗致勝分功臣，（前者）呂宗霖與陳侑昫。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／台北報導

呂宗霖倒數14.3秒美技連發，追平三分彈加上神奇背後一拋的妙傳讓陳侑昫1.8秒準絕殺，幫助台銀終止9連敗。不過總教練韋陳明仍不滿意，認為這一場勝利贏的「50%運氣」，但仍肯定球員不放棄精神。

「我認為裕隆有點輕敵了，所以我們這一場比賽贏的有50%運氣，裕隆倒數第2波攻擊有點太急了，讓我們還有時間可以進攻。」韋陳明賽後說道，「不過我仍肯定球員不放棄的精神。呂宗霖、陳侑昫都是開季前備受期待的球員，可是上半季都沒有發揮好，希望他們能夠繼續保持。」

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台銀自去年12月21日76比84輸給金酒之後開啟9連敗之旅，此役第三節打完67平手，是近10場比賽第2場前3節打完未落後的比賽。決勝節裕隆倒數2分鐘建立5分優勢，但接下來3波進攻都是以失誤收場，呂宗霖把握機會14.3秒飆進追平三分彈，更在最後撿到籃板，背後一拋送出價值連城的妙傳，陳侑昫接獲1.4秒上籃準絕殺，以90比88終結連敗。

▲呂宗霖背後雙手一拋造就神奇妙傳。（圖／籃協提供）

▲陳侑昫1.4秒準絕殺。（圖／籃協提供）

呂宗霖表示，這段期間表現不好，很感謝教練仍給予機會，而最後那個妙傳並不是隨手一拋，陳侑昫點到籃板後馬上就先偷跑，右眼餘光瞥到往後一拋造就這次的助攻，「當下沒有想太多，這一拋沒傳好頂多是進入延長賽，但傳得好就有機會贏球。」

呂宗霖還透露，當下有點興奮過頭，畢竟比賽還有2秒左右的時間不該鬆懈，還讓林韋翰把球送到前場，自己做了最不好的示範，所幸最終贏球，舒緩連敗期間休息室低迷的氣氛。