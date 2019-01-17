運動科學輔助訓練　王建民：對球質、球速有幫助

▲王建民與佛州棒球農場訓練團隊 。（圖／記者湯興漢攝）

體育中心／綜合報導

旅美投手王建民17日出席「精準運動科學研究專案計畫」記者會，他表示，有科技輔助會帶來很多不一樣知識，更清楚知道要怎麼掌握每個地方。

科技部在2017年舉辦「科技為運動喝采」活動，向世大運台灣運動英雄致敬，並承諾未來4年額外加碼投入2.4億 元，如今已兌現承諾，推動「精準運動科學研究專案計畫」。評選出8個研究團隊，更邀請王建民、郭婞淳、王齊麟、王泰崴與盧紹軒等運動菁英共同參與。

王建民到佛州棒球學校透過科技化訓練，讓自己在2016年在皇家隊重返大聯盟，他很了解利用運動科學訓練的重要性。

他表示，台灣的科技業很發達，在發展運動科學有優勢，美國是在2007年、2008年開始加進數據分析分析，幫助球員訓練，觀察打者的擊球型態。

王建民認為，透過科技輔助訓練，會得到更多不一樣知識，球員更清楚了解要如何掌握每個地方，要怎麼去投球，才會對球的品質、球速有幫助，了解投球動作有什麼問題，有什麼需要改進的地方。

8個研究團隊計畫研究內容涉及運動項目包括：棒球、羽球、桌球、舉重及自行車等，研究團隊集合運動生理、運動心理、運動生物力學、運動醫學、資訊工程、醫學工程、物理治療、電機工程、航太工程及織品服裝等專長領域的研究者，藉由專案計畫執行，期望能協助運動員打造專屬作戰武器，並將落實於產業推動。

台灣在2017年的運動產業規模約為89億美元(含運動製造業)占GDP0.7%，日本則預估至2020年將達 1009億美元，但整體亞洲的運動產業發展仍低於歐美；亞洲的市場仍有很大的成長空間，目前許多運動相關新創事業仍在發展中，若能透過運動科學研究與臺灣運動產業密切合作，將可促使臺灣在亞洲，甚至進入全球市場占有一席之地。