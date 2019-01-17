咖哩再創三分球里程碑　史上第一人連3戰至少8記三分



▲柯瑞連續3場砍進8顆三分。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今（17）日交手鵜鶘的比賽中，短短3分半飆進6顆三分。並且再度刷新有關三分的紀錄，單場砍下9顆三分，讓他成為史上唯一能夠連續3場飆進至少8顆三分球，目前場均能投進5.4顆三分也是生涯新高。

柯瑞14日面對達拉斯獨行俠，投進平本季新高的11顆三分；16日交手金塊只上場23分鐘就投進8顆三分，今天又再飆進9顆三分，讓他創下這難得的紀錄。

▲柯瑞本季場均飆進5.4顆三分。（圖／達志影像／美聯社）



咖哩本季出賽34場，場均上場34.5分鐘，場均能攻下29.8分、5.4助攻、5.2籃板，投籃命中率有49.1％、三分球命中率也有45.9％，平均每場還能飆進5.4顆三分，是生涯新高。

他在2015－16賽季總計投進402顆三分球為歷史最多，該年場均能投進5.1顆三分，儘管今年場均顆數高於當年，不過應很難超越該季三分總數，因爲那個賽季他出賽79場，不過柯瑞本季已經缺陣11場，最多也只能出賽71場。

▲卡森斯即將在下一場迎來本季首秀。（圖／達志影像／美聯社）



目前勇士以31勝14負排名西區龍頭，並且下一戰客場挑戰快艇的比賽，將迎來明星長人「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）本季首秀，這也將讓各隊在交手衛冕軍時需要更提心吊膽。