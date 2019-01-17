表弟認勇士是全美最討厭球隊　陣中可能只有柯瑞受歡迎

▲卡森斯自認勇士是體育界最討厭的球隊。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

作為衛冕軍，勇士自杜蘭特(Kevin Durant)加入後戰力原先已經提升到瘋狂的境界，但今年又簽下卡森斯(DeMarcus Cousins)，五名先發都是全明星，無疑成為「宇宙勇」，這也導致許多人對勇士非常不滿，都認為他們讓聯盟沒有競爭性。先前《舊金山紀事報》報導金州現在是全美最多人討厭的球隊，而「表弟」近期受訪也坦言勇士就是體育界最討厭的隊伍。

卡森斯今年因為沒有任何球隊跟他報價，最終他選擇以一年530萬美元的底薪合約加入衛冕軍，而在之前勇士先發已經為4名全明星，簽約「表弟」這一舉動也引起許多人不滿，僅管他現在仍因為阿基里斯腱的傷勢仍為復出，但勇士現在仍以31勝14敗暫居西區第1。

不過勇士現在確定卡森斯將會在19日對決快艇比賽中出戰，「表弟」近期接受《ESPN》採訪表示，他並沒有關注自己加入勇士後的新聞，「我沒有真正關心他們說的細節，他們會講出自己的想法，但我意思是，勇士是全美體育界最討厭的球隊。」

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）



此外卡森斯以及其他勇士隊員也不在乎自己歸隊後外界對勇士的看法，「勇士絕對是最被討厭的隊伍，他們討厭杜蘭特也討厭我，可能我們隊裡唯一受歡迎的人就是柯瑞。但他們也可能會討厭柯瑞，也討厭格林，但事實就是這樣，所以我不擔心這些問題。」

對於即將要迎來勇士生涯首戰，卡森斯也很期待，「我現在回來了，我不會去想過去如何，我正在向前邁進，我復出就是要回到巔峰。」隊友湯普森同樣也非常雀躍，「當他專心做一件事的時候，他就是比賽中最好的大個子球員。我已經等不及他回來了，他將為我們團隊增加全新的能量。」

▲ 柯瑞 。（圖／路透）