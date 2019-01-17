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公牛遭遇8連敗　拉文嘆腦袋不清醒像在打菜鳥球季

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▲公牛拉文。（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛拉文。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

公牛近期遭遇8連敗，目前以10勝34敗排名東區第14名僅次東區爐主騎士隊，公牛在換帥後戰績不但未曾起色，球隊氣氛甚至更糟糕，公牛主將拉文（Zach LaVine）就表示，待在公牛就像在打菜鳥球季，頭腦要保持清醒非常困難。

拉文表示，「我現在感覺就好像在打菜鳥球季一樣，菜鳥年你通常就是表現自己，但你在年紀大一點之後會有些目標，你會有很多想法，要保持自己頭腦清醒，也會越來越難。」

「我跟高層關係還算不錯，但如果球隊正在做的事起不了作用，我們在休賽期間就要做出改變並且重新評估是不是走在對的路上。」拉文補充道。

公牛季初因戰績不佳將與球員關係不錯的總教練霍伊伯格（Fred Hoiberg）開除，由助理教練柏伊蘭（Jim Boylen）接任，但柏伊蘭嚴苛的極端訓練引起球員極大不滿，甚至向球員工會投訴不當訓練，球隊內部氣氛極度不佳。

公牛換掉前教練霍伊伯格前戰績為5勝19敗，由柏伊蘭接任後戰績為5勝14敗，戰績幾乎持平，內部氣氛反而更糟，也創下近22年最差進攻評分，拉文在季初曾一度連續四場30分蟬聯得分王，但換帥後只有8場得分超過20分，表現因此受影響。

拉文因2017年球季由灰狼轉戰公牛，上季拉文一度因國王的高報價合約有意前往沙加緬度，但礙於受限自由球員身份，公牛最終仍跟進國王報價以4年7800萬美金留下拉文，儘管薪資更高，但拉文曾表示對公牛失望，本季公牛遭遇換帥風波與連敗，拉文與公牛合約儘管到2022年才結束，但未來是否續留公牛也恐有變數。

▼公牛新任教練柏伊蘭（左）執教後戰績仍未獲起色。（圖／CFP）

▲▼ 柏伊蘭（Jim Boylen）,拉文(Zach LaVine)。（圖／CFP）

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關鍵字： 拉文公牛NBA
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