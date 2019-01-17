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亞足賽／進球總比特殊手勢　澳洲前鋒：為支持精神病患

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▲亞洲盃,澳洲男足,瑪比(Awer Mabil)。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃中，澳洲男足中場瑪比只要進球就會有特殊的慶祝手勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

亞足聯亞洲盃中，衛冕軍澳洲在面對敘利亞之戰中，23歲的瑪比(Awer Mabil)在上半場就率先進球，最終也助隊以3比2奪勝，不過比勝利更讓大家注意的，卻是瑪比的慶祝動作，雙手蓋在臉上，「我只想告訴那些正在受精神疾病困擾的人，應該把遭遇說出來，我們願意與你一起分擔。」

出生肯亞的瑪比，年幼時就來到澳洲踢球，入選過U20、U23代表隊，去年被國家隊挑中，目前已為國出賽7場、踢進4球，包括亞洲盃中對上巴勒斯坦及敘利亞都取得進球。

▲亞洲盃,澳洲男足,瑪比(Awer Mabil)。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑪比進球手勢。（圖／達志影像／美聯社）

只要取得進球，瑪比就會將左手蓋在臉上，右手食指和中指則附在左手上指向額頭，這個慶祝動作原來是為了「將內心的平靜帶給正在遭受精神疾病、抑鬱症困擾的人們」，瑪比說，「我很榮幸自己是一名足球員，我想做些什麼，讓外界注意到精神病的存在。」

目前效力丹麥聯賽的中日德蘭俱樂部(FC Midtjylland，簡稱FCM)，瑪比說，在這裡很容易感受到孤獨，但丹麥的人卻很願意提供幫助，「我看到很多人遭遇精神疾病之苦，我想將平靜帶給他們，讓他們知道，我們其實很在意他們的經歷，並且願意傾聽，希望能幫助到他們。」

關鍵字： 亞足賽亞洲盃男足澳洲男足瑪比Awer Mabil
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