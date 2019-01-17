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七六人化學效應不佳　多支球隊詢問交易西蒙斯可能

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▲七六人西蒙斯（Ben Simmons）。（圖／路透社）

▲七六人西蒙斯。（圖／路透社）

記者陳瑞浩／綜合報導

七六人22歲小將西蒙斯（Ben Simmons）天份極高，擁有前鋒身材卻主打控球後衛，在身高優勢與速度優勢下，得分、籃板、助攻都對球隊帶來幫助，也已成球隊主力，但根據《ESPN》記者洛伊（Zach Lowe）報導，本季七六人因進攻化學效應不佳，因此有多支球隊向七六人尋求交易西蒙斯可能。

報導指出，七六人上季雖以東區第三闖進季後賽第二輪，但本季球隊化學效應仍沒有上季水準，其他球隊因此向七六人尋求交易西蒙斯可能；多支聯盟球隊總經理表示，因七六人目前看似無法衝擊東區冠軍，故許多支球隊認為七六人可能大刀闊斧，而七六人目前最缺乏的三分射手，也可能是讓七六人答應送走西蒙斯的主因。

西蒙斯本季場均可繳出16.7分、9.5籃板、8.2助攻、1.3抄截，其中得分、籃板、助攻表現近乎可達大三元數據，七六人也曾表示希望以他為建隊核心，但西蒙斯不擅投籃，三分線也毫無出手慾望，七六人也在恩比德（Joel Embiid）與巴特勒（Jimmy Butler）搭配效率不佳下得分火力不夠連貫，故七六人希望找到射手彌補攻擊火力。

洛伊表示，許多球隊甚至建議七六人用西蒙斯把「巴特勒交易」中離隊的前七六人球員科溫頓（Robert Covington）與薩里奇（Dario Saric）換回來，因兩人在七六人陣中時表現更好。

儘管聯盟多支球隊詢問七六人交易西蒙斯意願，但洛伊認為交易機會不大，且若恩比德不能保持健康，七六人戰績可能會比現在更有風險，所以評估短期之內七六人將不會交易西蒙斯。

▼七六人在巴特勒（中）加入後仍在尋找進攻默契。（圖／CFP）

▲七六人三巨頭恩比德、西蒙斯和巴特勒。（圖／CFP）

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關鍵字： 西蒙斯七六人NBA巴特勒
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