CBA／陳盈駿飆4分打　廣州福格大三元領軍痛擊北控

▲陳盈駿板凳出發砍下9分。（圖／CFP，下皆同）



記者黃詩崴／綜合報導

CBA第31輪廣州主場迎戰北控，陳盈駿正面交鋒楊敬敏，不過焦點都被廣州外援福格（Kyle Fogg）一人搶走，他飆出36分、12助攻、10籃板超級大三元帶領廣州以133比92暴打北控，報了上回在北控主場輸球的一箭之仇。陳盈駿攻下9分、4助攻；楊敬敏拿到6分。

▲廣州外援福格36分大三元帶領球隊大勝北控。（圖／CFP）



比賽一開局，先發的楊敬敏先在底線完成中距離跳投為北控首開紀錄，不過廣州很快靠著鞠明欣、福格反超比數，廣州西熱力江也用三分球加入戰局，北控許夢君也飆進2記三分咬住比分，不過福格再度跳出來帶領球隊一波9比1攻勢，讓首節廣州以33比23領先北控。

次節廣州新外援傑佛森（Cory Jefferson）用一記雙手灌籃得到個人CBA首分，陳盈駿飆進一記三分球外加被犯規4分打得手，這節北控毫無反擊之力分差迅速被拉開到20分以上，半場結束廣州以70比41大幅領先北控。

易籃再戰，北控儘管靠著張帆率先取得2分，但依舊守不住廣州兇猛攻勢，西熱力江、福格接連命中三分讓比分持續擴大，第三節結束廣州得分已經破百並且握有48分領先優勢，也讓末節提前進入垃圾時間，最終廣州主場133比92大勝北控。

廣州小外援福格用超過五成的命中率攻下36分外帶12助攻、10籃板，其中罰球更是11罰全進，新外援傑佛森攻下全隊次高的17分；北控今天在得分王傑克森（Pierre Jackson）持續缺陣下只靠著單外援羅賓森（Thomas Robinson）攻下27分，許夢君貢獻全隊次高17分，包含全隊最多的5記三分外線。

廣州陳盈駿板凳出發，上場23分鐘繳出9分4籃板，三分外線7次出手命中2記三分；效力北控的楊敬敏今天先發上陣，不過只有打16分是先發五人中最少的，攻下6分發生2次失誤。

▼楊敬敏。（圖／CFP）



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