CBA／野獸百分百命中率　廣厦全員得分輕取八一奪5連勝

▲林志傑先發上陣3投3中攻下7分。（圖／CFP，下皆同）



記者黃詩崴／綜合報導

CBA第31輪廣厦交手八一，面對沒有外援的八一，廣厦全員開火通通有得分紀錄，終場就以119比87輕鬆踢館成功，林志傑、劉錚單場合得20分，其中「野獸」更是繳出3次出手全部命中的高效表現。

▲廣厦胡金秋主宰禁區。

首節廣厦靠著整體戰力優勢很快取得領先，外加先發的林志傑上演抄截後一條龍上籃得手，以及板替出發的劉錚在節末投進壓哨三分，首節就以33比21領先八一。次節廣厦用一波4比0開局，八一很快地用5比0的攻勢回應，此時劉錚中距離跳投還以顏色，半場結束廣厦以57比39領先。下半場廣厦胡金秋不斷在籃下要到位子輕鬆得分，很快地將分差持續拉開。也因為巨大的分差兩邊早早派出板凳末端球員消化比賽，終場廣厦在客場以119比87輕取八一。

廣厦7人得分上雙，並且有上場的球員都有得分紀錄，其中胡金秋以12投11中攻下全隊最高的26分外帶13籃板，外援福特森（Courtney Fortson）、博洛西斯（Ioannis Bourousis）手感欠佳分別只拿到7分與10分 。

林志傑本場先發上陣，上場17分鐘攻下7分外帶2籃板、2助攻、2抄截，全場3次出手全部命中，包括一記三分外線；替補出發的劉錚則攻下板凳最高的13分並且同樣貢獻2助攻、2籃板。廣厦也靠著全員發揮下輕鬆獲得5連勝。

▼劉錚攻下板凳席上最高的13分。（圖／CFP）

