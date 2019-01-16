創見支持偏鄉棒球　陳重羽、陳重廷到自由國小傳承經驗

▲創見偏鄉棒球種子計畫，邀請中華國手前進台中自由國小。（圖／甘霖廣告提供）

體育中心／綜合報導

創見資訊自2015年啟動「偏鄉棒球種子計畫」，以實際行動推動台灣棒球發展，向下紮根，鼓勵小球員朝夢想前進，培育下一代台灣之光。本月更邀請邀請中華國手中最耀眼的雙胞胎兄弟 - 統一獅陳重羽與陳重廷，一同前往台中自由國小，舉辦偏鄉棒球營，由球星近距離的與小球員互動，親自傳授少棒小朋友跑打投捕等棒球訓練，讓小球員能藉由互動的練習中強化基本概念和技巧，並培植經驗，為接下來的各場比賽做準備!更希望小球員們能持對棒球的熱誠，未來也可以當上國手一起為國爭光!

創見偏鄉棒球種子計畫至今已邁入第四年，每年皆定期舉辦偏鄉棒球教學營，邀請知名球星一同前往授課與小球員互動外，更持續提供各球隊所需的球具、球衣等，已累積贊助達11所偏鄉少棒國小 ! 每年也邀請偏鄉小球員到全國黑豹旗高中棒球大賽現場觀賽，讓小球員親身體驗熱血賽事。

少棒是棒球運動發展的根基，創見資訊將會持續推動「偏鄉棒球種子計畫」，致力基層棒球紮根工作，將棒球種子散播到全台各地。未來希望能深入走訪全臺各地偏鄉，捐助少棒球隊所需的硬體物資，每年也會持續舉辦針對少棒球員的訓練營，希望不只是給予球隊補助，也能持續提供運動教學的協助，讓小小球員不僅能球技更精進，運動生命也能更長遠。

創見資訊長期以來支持國內學生運動賽事，並連續三年獲頒教育部體育署「體育推手獎」的榮耀，肯定創見於體育推廣的努力與貢獻。

▲創見偏鄉棒球種子計畫，邀請中華陳重羽前進台中自由國小。（圖／甘霖廣告提供）