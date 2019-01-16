灰狼威金斯表現慘跌新低　美媒批評潛力停滯不再進步

▲灰狼威金斯（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

灰狼2014年選秀狀元威金斯（Andrew Wiggins）本季2分球與投籃命中率創下新低，場均得分也下降，近2季被外界認為進攻企圖心不足與防守不積極，《Bleacher Report》報導指出，幾位西區聯盟人士認為，威金斯自2014年加入聯盟後進步幅度非常有限，球技潛能可能已達天花板上限。

聯盟人士表示，「威金斯自2014年後並沒有進步，他聯盟初期時以出色的運動能力備受矚目，但他缺乏對比賽的韌性、侵略性，投籃也不夠出色，他需要再有更積極的進攻籃筐。」

2014年選秀前威金斯曾同過去許多天份優秀的球員一樣被譽為下一位詹姆斯（LeBron James），優秀的身體素質是他受關注原因，當年騎士曾希望威金斯能承接詹姆斯位置因此以選秀狀元之姿選下他。

但威金斯在該季季前就遭騎士交易至灰狼，威金斯第一季數據表現繳出16分、第二季繳出20分、第三季則有23分，但他第四季之後停止成長，他只繳出生涯次低的17場均得分，籃板、助攻、抄截，三項數據表現也僅與菜鳥球季相差不多，本季表現甚至出現下滑。

威金斯本季2分球命中率與投籃命中率都為生涯最低，上季他遭受前隊友巴特勒（Jimmy Butler）重話批評不夠積極，儘管他表示受巴特勒指導獲益良多，但巴特勒離開後，威金斯少根筋與不主動參與進攻的缺點仍未改善。

威金斯自上季開始就有球隊關鍵時刻接不到球或不主動進攻的狀況，本季甚至有忘記穿球衣上場的囧事發生，但灰狼於上個球季與他簽下5年1.4億美元合約，當時他曾向灰狼老闆承諾他會改善自己的打球態度，但本季由數據表現上他似乎未做出實際行動上的改變。

▼灰狼威金斯近2季表現被認為進攻企圖心不夠。（圖／達志影像／美聯社）