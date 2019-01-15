女排奧運培訓隊31人名單　不見「自由女神」楊孟樺、張秝芸

▲2018印尼雅加達亞運,中華女排。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

中華男子排球以及女子排球國家隊，今年（2019年）最重要的就是要拼2020年東京奧運資格，中華排協也首次規劃了國家隊一隊及二隊的模式，並公佈男女排奧運培訓大名單，不過女排方面，「自由女神」楊孟樺、印尼雅加達亞運隊長張秝芸都不在名單內。

男女排今年重要比賽包括了東京奧運洲際資格賽，要拼首次資格外，還有亞洲錦標賽、挑戰者盃資格賽、世大運排球賽、亞洲U23錦標賽，中華排協也在15日公布了奧運培訓大名單，女排部分，在企業聯賽中表現傑出的球員多有入選，今年也首創一二隊升降模式，希望能達到良性競爭的效果。

中華排協秘書長鄭松益曾提到，過去男女排國家隊大名單都只有18人，導致選手因為整年賽事太過疲勞，「希望立國家隊一隊二隊的概念，並將大名單擴大至30至36人，國家隊將聘請外籍總教練。」在經過接洽協調後，也已經敲定人選，女排總教練為日籍黑葛原浩二，搭配4名台籍教練劉麗芳、陳軒瑞、林雍順、鄭名峰。

女排奧運培訓隊完整名單如下，共31人入選

舉球員：

廖苡任、陳佳蔓、林書荷、劉昱淳

自由球員：

賴湘程、吳家媛、張雅晴、林其蓉

攻擊手：

陳姿雅、呂傑瀅、吳芳妤、柯粢薰、張瓈婷、劉雙菱、李昀修、張瓈文、黃瀞萱、畢雯媛、黃芯瑜、葉于雯、陳昱潔、張嘉羚、蔡幼群

中間手：

曾琬羚、鄭莉婷、彭舒羚、呂佳陵、蔡沁瑤、黃蔓亞、邱雅慧、蔡依琳

不過這次大名單內，卻不見到亞運表現傑出、且是國家隊熟面孔戰力的張秝芸、謝苡縥、楊孟樺等球員，中華排協說明，「配合世大運限齡25歲以下，及球隊年輕化的長期發展方向，1994年以前出生的球員只能忍痛割愛，協會也由秘書長代表向2008年以來即長期為國家隊奮戰的資深球員致意及說明。」

中華排協提到，也一併向其他受限年齡的球員致上崇高的敬意，「期盼在取得各方共識下，力拼今年各項重要比賽，並展望2022年杭州亞運奪牌及2024年巴黎奧運取得參賽權。」

培訓隊將從2月1日起開始調訓，集訓開始後，由教練團評估選手訓練成效後分成一隊、二隊，並每月考核選手狀態調整陣容，以參加不同層級的國際賽事，並讓選手及教練團有調整備戰的空間。