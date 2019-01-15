台灣運彩Q2推「排球」投注　棒球12強等新增26種賽事

▲台灣運彩今年將新增排球賽事投注和玩法。（圖／CFP）



記者路皓惟／台北報導

台灣運彩2018年度銷售金額436億元締造歷史新高，比前一年度多了105億元，其中有70.5億來自世足賽，而亞運也帶來9億元的銷售，今年運彩為維持銷售動能，規劃將在第二季推出「排球」賽事，盼在新球種及新賽事的帶動下，銷售能夠維持穩定。

足球銷售在去年世足賽熱潮襲捲下，首度超越國人向來偏愛的棒球、籃球，竄升成為銷售一哥，佔整體銷售超過30%，雖然棒、籃球銷售數字下滑，但網球銷售額達到3億元補足了棒、籃球的缺口。

今年在沒有世足賽及亞運等大型國際賽事下，台灣運彩為創造更多營收，確定將增加「排球」賽事。總經理林博泰表示，「排球目前還在建置當中，預計第二季將會推出，屆時世界盃排球賽也將會開盤。」

除了增加排球賽事，還將列入網球ATP250、WTA280級別以上的賽事，加上世界盃籃球賽以及世界棒球12強賽，而足球部分還將新增16種賽事，包括歐洲3國（芬蘭、希臘、捷克）和亞洲5國，今年將新增26種賽事，累積超過4200場比賽，一整年有望突破4萬場，多樣化賽事供球迷選擇，盼再創銷售高峰。

▲國人重視的棒球12強，台灣運彩也將開盤。（圖／記者黃克翔攝）