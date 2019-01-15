新增「神秘隊伍」要搶哈波、馬查多　美媒爆是巨人

▲哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado）還在等待簽約。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

整個冬天馬查多（Manny Machado）和哈波（Bryce Harper）簽約傳聞不曾間斷，在這個時間點，儘管兩人似乎都心有所屬，但仍在等待更優渥的合約報價，據資深記者海曼（Jon Heyman）消息指出，這場爭奪戰新加入一支神秘球團，據傳就是巨人隊。

海曼指出，馬查多陣營向許多球團高層表示，現在除了白襪和費城人兩個主要競爭者外，還多了一支神秘球隊，不過海曼本人也無法確定消息的真實性，也可能只是馬查多拉抬價碼的方式之一。

如果哈波、馬查多爭奪戰多了新的競爭隊伍，就大聯盟專欄作家賈斯提斯（Richard Justice）從目前市場調查，提出5支可能的球隊，其中舊金山巨人最有可能。「總管柴迪（Farhan Zaidi）沒有交易掉邦格納之後，意味著球隊不打算重建，可能會進行補強。」

賈斯提斯繼續補充，「巨人目前最需要的就是幾位具有影響力的強棒，特別是外野手的部分。簽下哈波將能夠幫助球隊重返季後賽行列，同時他將是球團未來的重建基石，將圍繞他打造球隊。」

費城人與哈波日前在拉斯維加斯面談，打算在一週內跟進國民隊提出10年以上的長約。至於馬查多部份，在洋基退出爭奪後，白襪馬上向馬查多提出8年報價，據傳價碼為2.5億美元。

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