運動雲

> >

新增「神秘隊伍」要搶哈波、馬查多　美媒爆是巨人

ETtoday運動雲

▲▼哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado） 組圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado）還在等待簽約。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

整個冬天馬查多（Manny Machado）和哈波（Bryce Harper）簽約傳聞不曾間斷，在這個時間點，儘管兩人似乎都心有所屬，但仍在等待更優渥的合約報價，據資深記者海曼（Jon Heyman）消息指出，這場爭奪戰新加入一支神秘球團，據傳就是巨人隊。

海曼指出，馬查多陣營向許多球團高層表示，現在除了白襪和費城人兩個主要競爭者外，還多了一支神秘球隊，不過海曼本人也無法確定消息的真實性，也可能只是馬查多拉抬價碼的方式之一。

如果哈波、馬查多爭奪戰多了新的競爭隊伍，就大聯盟專欄作家賈斯提斯（Richard Justice）從目前市場調查，提出5支可能的球隊，其中舊金山巨人最有可能。「總管柴迪（Farhan Zaidi）沒有交易掉邦格納之後，意味著球隊不打算重建，可能會進行補強。」

賈斯提斯繼續補充，「巨人目前最需要的就是幾位具有影響力的強棒，特別是外野手的部分。簽下哈波將能夠幫助球隊重返季後賽行列，同時他將是球團未來的重建基石，將圍繞他打造球隊。」

費城人與哈波日前在拉斯維加斯面談，打算在一週內跟進國民隊提出10年以上的長約。至於馬查多部份，在洋基退出爭奪後，白襪馬上向馬查多提出8年報價，據傳價碼為2.5億美元。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 馬查多哈波巨人
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

大根突襲睡醒素顏真面目　熊熊超兇睡衣「正面趴床」>///

熱門新聞

中職／婉謝球團安排轉教練　羅錦龍：不想要後悔

中職／林智勝不希望春訓脫隊　哪裡有舞台就去哪

老鷹總管曝簽林書豪「最大原因」　豪哥外線能力獲肯定

中職／看王建民紀錄片落淚　羅錦龍點滴在心頭

中職／桃猿談薪僅剩4人　郭嚴文挑戰50萬月薪

NFL／預測超級盃冠軍　聖徒最被看好

讀者回應

﻿

最新新聞

1看爸爸元年打擊獎　王威晨：這是真的嗎？

2NB打造女性專屬跑步裝備戰勝畏懼

3謝淑薇直落二晉級64強

4神秘隊搶哈波馬查多　美媒爆巨人

5王威晨增重4公斤　談薪未定急也沒用

熱門新聞

1婉謝轉教練　羅錦龍：不想要後悔

2不希望春訓脫隊　林智勝：球員需要舞台

3老鷹總管曝簽林書豪「最大原因」

4看王建民紀錄片　羅錦龍點滴心頭

5猿談薪剩4人　郭嚴文拚50萬月薪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

日本火力中樞　旅外最強香川真司

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366