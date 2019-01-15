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亞足賽／前兩輪賽事結束　日韓、伊朗等10隊晉級4組要爭首位

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▲▼ 亞洲盃,亞足賽,日本堂安律 。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃,亞足賽,日本晉級16強 。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃小組賽正在阿聯舉行，14日剛進入第三輪賽事，在前兩輪賽事中，已經有10支隊伍確定晉級下一輪，其中B組約旦最早拿到兩勝，以小組賽第一之姿晉級，上屆冠軍的澳洲15日將碰上敘利亞，爭取第二名晉級資格。

▼ 伊朗梅西阿茲蒙（Sardar Azmoun）。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃，伊朗男足，▼ 伊朗梅西，阿茲蒙Sardar Azmoun。（圖／達志影像／美聯社）

6個小組的第二輪賽事都已經全部結束，其中已經確定有10支隊伍已經拿到2勝，能夠提早晉級下一輪，包括A組的阿聯酋、B組約旦、C組大陸及南韓、D組伊朗及伊拉克、E組卡達及沙烏地阿拉伯，以及F組烏茲別克和日本。

▼亞洲盃,泰國中場頌克拉辛(Chanathip Songkrasin) 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 亞足賽,亞洲盃,泰國vs巴林,泰國中場頌克拉辛(Chanathip Songkrasin) 。（圖／達志影像／美聯社）

C、D、E、F組目前的首名，只要最後一輪不輸球，就可以以小組第一位置晉級16強，根據賽事規定，小組前2名、以及4支最佳第3名能夠晉級，不過賽賽事多變化，本屆共有多達4個小組的2支隊伍都拿下兩敗，最後可能出現只有拿到1積分的球隊，卻能晉級的情況。

▼ 亞洲盃,南韓擊敗吉爾吉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 亞洲盃,亞足賽,南韓vs吉爾吉斯,黃義助 。（圖／達志影像／美聯社）

而在第三輪賽事開始後，先由A組阿聯對上泰國、巴林對上印度，最後阿聯和泰國1比1踢平雙雙晉級，巴林則是絕殺印度拿下３積分，確定能以小組第三出線，這也是睽違15年後，巴林再度晉級16強。

▼亞洲盃,約旦晉級。（圖／CFP）

▲▼亞足賽 ,亞洲盃,敘利亞vs約旦,。（圖／CFP）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃孫興慜本托奇誠庸李青龍
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