運動雲

> >

中職／方建德定位長中繼　喊話「站穩中繼、殺爆他們」

ETtoday運動雲

▲▼統一獅新人方建德。（圖／記者黃詩崴攝）

▲統一獅新人方建德。（圖／記者黃詩崴攝）

記者黃詩崴／台南報導

身高190公分的方建德畢業於嘉義大學，去年季中選秀統一在第5輪選中。新賽季統一賦予方建德長中繼的角色，首先他得先克服職業賽季漫長的體能挑戰，不過他在14日的新秀跳水活動中喊出「站穩中繼、殺爆他們」的球季目標。

方建德加入到職業隊後訓練了將近半年，他認為最有感的是心態上的轉換，競爭很激烈需要靠自己努力去做，訓練中最基礎的東西卻也是教練最要求以及花最多時間的部分，面對生涯第一個職棒賽季首先要先加強自己的體能。

方建德投球姿勢屬於高抬腿，不過要是有跑者上壘後便會抬腿高度就會下降不少，面對這兩個姿勢的差異他說，「主要就是怕跑者會盜壘，其實差別不大，但就是一種投球習慣」。對此統一獅投手教練團也沒有去更動他的投球姿勢，反倒是給他更多投球細節上的建議。

▲▼統一獅新人方建德。（圖／記者黃詩崴攝）

▲方建德身材相當高大。（圖／記者黃詩崴攝）

身材魁武的方建德也讓他所投出來的球更有球威，他的直球在進壘時也會有點向下沉，外加他最拿手的武器是伸卡球，屬於滾地球型的投手。過去在嘉大時期方建德是擔任先發投手的角色，不過統一獅本季將他定位在長中繼，對此方建德表示，「只要是球隊交給我的任務，不管先發還中繼，我都會全力以赴！」

關鍵字： CPBL統一獅方建德
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

熱門新聞

中職／桃猿不續約克恩三世　洪總：情緒點太多

中職／與郭泓志鬧翻被交易？　倪福德說明：一頭霧水

中職／廖健富薪水3級跳為父母買房　休季自聘訓練師

鈴木一朗表態不會在日本退休　因為昔日球隊已不在

中職／鼓勵選手勇於發問　陳瑞昌採用開放式教學

洋基退出馬查多爭奪戰　白襪馬上報價8年長約與費城人競爭

讀者回應

﻿

最新新聞

1猿談薪剩4人　郭嚴文拚50萬月薪

2方建德誓「站穩中繼、殺爆他們」

3重量級新人姚雨翔　瘦了點還想再瘦

4冠軍主力少　系際盃海大仍拚連霸

5湖人球哥以場上表現回應教練批評

熱門新聞

1桃猿不續約克恩三世　情緒點太多

2與郭泓志鬧翻被交易　倪福德親自說明

3廖健富為父母買房　休季聘訓練師

4朗神不會在日本退休　因為球隊已不在

5鼓勵勇發問　陳瑞昌採開放式教學

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

猛龍過江雙吳出擊

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366