中職／方建德定位長中繼　喊話「站穩中繼、殺爆他們」

▲統一獅新人方建德。（圖／記者黃詩崴攝）



記者黃詩崴／台南報導

身高190公分的方建德畢業於嘉義大學，去年季中選秀統一在第5輪選中。新賽季統一賦予方建德長中繼的角色，首先他得先克服職業賽季漫長的體能挑戰，不過他在14日的新秀跳水活動中喊出「站穩中繼、殺爆他們」的球季目標。

方建德加入到職業隊後訓練了將近半年，他認為最有感的是心態上的轉換，競爭很激烈需要靠自己努力去做，訓練中最基礎的東西卻也是教練最要求以及花最多時間的部分，面對生涯第一個職棒賽季首先要先加強自己的體能。

方建德投球姿勢屬於高抬腿，不過要是有跑者上壘後便會抬腿高度就會下降不少，面對這兩個姿勢的差異他說，「主要就是怕跑者會盜壘，其實差別不大，但就是一種投球習慣」。對此統一獅投手教練團也沒有去更動他的投球姿勢，反倒是給他更多投球細節上的建議。

▲方建德身材相當高大。（圖／記者黃詩崴攝）



身材魁武的方建德也讓他所投出來的球更有球威，他的直球在進壘時也會有點向下沉，外加他最拿手的武器是伸卡球，屬於滾地球型的投手。過去在嘉大時期方建德是擔任先發投手的角色，不過統一獅本季將他定位在長中繼，對此方建德表示，「只要是球隊交給我的任務，不管先發還中繼，我都會全力以赴！」