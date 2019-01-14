拓荒者前三節決定結局　領先全勝、落後全敗機率100%

▲拓荒者本季比賽前三節落後必吞敗。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

拓荒者目前以26勝18敗排名西區第四，雖貴為西區列強，但拓荒者卻不擅長打逆轉球，根據官網數據顯示，拓荒者開季至今吞下的18場敗戰，前三節都處於落後，等於拓荒者前三節落後比賽必定吞敗機率達到可怕的100%。

拓荒者目前出賽44場，在26勝18敗的戰績中，出現了勝敗的恐怖平衡，在拓荒者的26場勝場比賽中，拓荒者於前三節領先的比賽也是26場，18場敗場中前三節落後的比賽也是18場，前三節領先與否相當等於拓荒者比賽最後勝負。

拓荒者雙槍里拉德（Damian Lillard）與麥卡倫（CJ McCollum）的火力下降，是拓荒者第四節逆轉氣勢不足的主因，里拉德兩分球命中率上季50%下降為48%，三分球出手命中數由8.6次下降為7.6，麥卡倫三分球命中率則由39%下降為33%。

▲麥卡倫本季火力相較上季下降不少。（圖／CFP）

兩人雖然於第四節也多此出關鍵追平，但拓荒者很難打出逆轉，拓荒者近4季因過度仰賴雙槍，造成關鍵時刻雙槍容易遭針對性防守，球隊陣中雖然有許多進攻火力不俗球員如史陶斯卡斯（Nik Stauskas）與柯瑞弟（Seth Curry），但上場時間與戰術設定仍難有其規劃。

拓荒者目前曾於上季以第三種子之姿進入季後賽，卻於第一輪遭第六種子鵜鶘橫掃，當時雙槍更遭朗多（Rajon Rondo）與哈樂戴（Jrue Holiday）鎖死無法打出進攻，本季拓荒者若未在作出改善，儘管進入季後賽，將可能重蹈上季覆轍。

▼拓荒者雙槍麥卡倫（左）與里拉德（右）。（圖／CFP）