有望終結12年季後賽荒　國王執行總教練雅各合約選項

▲國王執行總教練雅各（Dave Joerger）的合約選項。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

國王本季的進步有目共睹，擺脫過去魚腩形象，有望睽違12季重返季後賽，球團在14日宣布執行總教練雅各（Dave Joerger）合約中的選項，將執教至2019-20賽季。

國王自2006年偉柏（Chris Webber）、畢比（Mike Bibby）、史托雅克維奇（Peja Stojakovic）等人的「5星連線」全數出走後就徹底與季後賽絕緣，就算期間栽培出明星中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）仍延續了12季的季後賽荒。

雅各離開灰熊在2017年成為國王總教練，經過一年的努力後讓球隊有所蛻變，14日之前22勝21敗排名西區第10，距離第8名的湖人也只有0.5場勝差。根據《The Athletic》名記者艾米克（Sam Amick）報導，國王決定執行雅各的合約選項，讓他帶兵到2019-20賽季。

球團的這個決定，也向外界撇除11月底傳出雅各與高層不合的謠言。當時國王的助理總經理威廉斯（Brandon Williams）多次干涉雅各的用兵以及戰術，導致雙方撕破臉，最後雅各在得到總管狄瓦茲（Vlade Divac）的支持後，事件才慢慢平息。