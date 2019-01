NFL／就是打不倒布雷迪！　愛國者連8年闖進美聯冠軍賽

▲愛國者四分衛布雷迪。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

電光人四分衛瑞佛斯(Philip Rivers)就是過不了布雷迪(Tom Brady)這關!電光人14日在美聯分區賽28比41敗陣,雙方以先發四分衛身份交手,布雷迪率領愛國者取得8勝0敗。這也是愛國者連續8年,闖進美聯冠軍賽。

愛國者此役進攻效率極高,布雷迪44傳34中貢獻343碼和1次傳球達陣,跑鋒米切爾(Sony Michel)跑出129碼和3次達陣,打得電光人防守防不慎防。愛國者本季例行賽雖然僅有11勝5敗不算太出色,但加上這場,他們本季在主場已是9勝0敗的佳績。 瑞佛斯生涯5次挑戰愛國者主場全敗,其中包括3場季後賽。

不過接下來愛國者將遠征堪薩斯,在美聯冠軍賽挑戰頭號種子,進攻火力最強的酋長的主場。「這會是一場很精彩的比賽,他們是優秀的球隊。我知道大家都覺得我們爛透了,無法贏下任何比賽。那就等著看吧。」本季例行賽在主場面對酋長來襲,愛國者43比40險勝。

「最重要的是我們相信彼此,當所有人都帶著相同的信念,那將會很不一樣。我們必須帶著拼勁繼續贏球。」外接手多西特(Phillip Dorsett)說。

被譽為NFL史上最偉大四分衛,41歲的布雷迪繼續寫下歷史。他也完成連續15場季後賽傳球碼數超過300碼,名列史上第一。他也連續13場季後賽傳出傳球達陣,是1950年之後第3長的紀錄,屈居於傳奇球星法佛(Brett Favre)的20場和他自己2001至2011年間的18場紀錄之後。

