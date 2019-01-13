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中職／「球迷進得來、台南發大財」　獅開訓誓師笑料不斷

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▲▼統一獅宣示球季目標。（圖／記者黃詩崴攝）

▲統一獅宣示球季目標。（圖／記者黃詩崴攝）

記者黃詩崴／台南報導

統一獅13日舉行開訓典禮，全隊上下都把自己的新賽季願望寫在錦旗上，並且上台一個個分享給球迷朋友。新任隊長陳傑憲希望可以在接下隊長後為球隊拿到冠軍，其中鄧志偉、林祐樂講到關於「愛情摩天輪」、「台南發大財」等政治梗也讓台下球迷笑聲不斷。

統一獅13日在台南新光三越小西門廣場舉行開訓典禮，全隊教練團以及球員齊聚一堂，紛紛為新賽季設立目標，各球員先是將新賽季目標寫在錦旗上，隨後上台拿麥克風分享給在場的球迷聽。去年統一獅殺進冠軍賽才落敗，因此有不少球員都寫，「更上一步」、「再努力」等誓言將奪回失去的冠軍。

不過統一陣中也有不少幽默的球員，像是鄧志偉希望球隊能有座「愛情摩天輪」；林祐樂則是希望「商品賣得出去、球迷進得來、台南發大財！」拷貝高雄市長韓國瑜在競選時的發言，也讓台下球迷反應熱烈。

統一獅陣中有不少年輕好手，不過老將也不是省油的燈，今年將滿36歲的陳鏞基生肖屬豬，2019正巧是豬年，他表示這就是他的本命年將會有好的表現；屆滿40歲的高國慶則表示要挑戰30轟，不過決定放棄盜壘王的夢了。

外野手鄭鎧文上賽季在有限的上場機會中，硬是敲出了10轟，不過也吞下了70次三振，生涯3季累積241K的他，在宣示上表示，「希望新的一年能夠『穩定』安打、『穩定』全壘打，不要『穩定』三振」；唐肇廷則表示，「在豬年裡不要成為豬隊友」！

關鍵字： CPBL統一獅開訓
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