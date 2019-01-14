柯里森4號球衣將退休　雷霆隊史第一人

▲雷霆老將柯里森宣布退休的最終戰，衛斯布魯克致詞。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

雷霆宣布預計將在3月21日主場迎戰暴龍的比賽將柯里森(Nick Collison)的4號球衣退休，這也是雷霆從西雅圖搬到奧克拉荷馬後第一件退休的球衣。

柯里森是2003年第一輪第12順位被西雅圖超音速隊選中，上一季季末宣布退休，生涯15季都效力於同一支球隊，場均可繳出5.9分、5.2籃板以及1助攻，雖然整個職業生涯在場上幾乎都扮演綠葉角色，但他卻是雷霆重要的休息室領袖，曾與他同隊的超級球星杜蘭特(Kevin Durant)和衛斯布魯克(Russell Westbrook)都對這位老將有很高的敬意。

▲雷霆老將柯里森身穿的4號球衣將被退休。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆現任老闆班奈特(Clayton I. Bennett)在2006年買下超音速隊後在2008年從西雅圖搬到奧克拉荷馬並改名為雷霆隊，談到柯里森時他表示，「我很高興柯里森是第一個被退休球衣的雷霆球員，他是我們這個組織履行承諾及努力工作的典範，我非常恭喜他。」雷霆隊的前身超音速隊曾有六件球衣被退休，柯里森的4號球衣會成為第一件被退休的雷霆球衣。

▼曾效力雷霆的杜蘭特表示柯里森是他重要的導師。（圖／達志影像／美聯社）