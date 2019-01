施洛德下半場砍19分　雷霆逆轉馬刺復仇

▲雷霆替補後衛施洛德(Dennis Schroder)。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃琮舜/綜合報導

13日馬刺與雷霆相隔1天再度交手,雷霆在上半場一度落後13分的情況下,靠著替補後衛施洛德(Dennis Schroder)在下半場獨得19分,終場以122比112逆轉馬刺,報了11日輸球的一箭之仇。

11日馬刺在主場靠著艾德里奇(LaMarcus Aldridge)生涯新高56分以及全隊19投16中的三分球於2OT贏球。此戰貝坦斯(Davis Bertans)和貝里納里(Marco Belinelli)一開賽就維持火燙手感兩人首節就合計轟進5顆三分,次節雷霆板凳納迪爾(Abdel Nader)殺出4投4中攻下8分,但馬刺仍在半場打完以60比51取得9分領先。

Nine Dennis Schröder points in Q3. Including a pair at the buzzer. pic.twitter.com/pnbLJ4PG8d