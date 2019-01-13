施洛德下半場砍19分　雷霆逆轉馬刺復仇

▲雷霆替補後衛施洛德(Dennis Schroder)。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

13日馬刺與雷霆相隔1天再度交手，雷霆在上半場一度落後13分的情況下，靠著替補後衛施洛德(Dennis Schroder)在下半場獨得19分，終場以122比112逆轉馬刺，報了11日輸球的一箭之仇。

11日馬刺在主場靠著艾德里奇(LaMarcus Aldridge)生涯新高56分以及全隊19投16中的三分球於2OT贏球。此戰貝坦斯(Davis Bertans)和貝里納里(Marco Belinelli)一開賽就維持火燙手感兩人首節就合計轟進5顆三分，次節雷霆板凳納迪爾(Abdel Nader)殺出4投4中攻下8分，但馬刺仍在半場打完以60比51取得9分領先。

Nine Dennis Schröder points in Q3. Including a pair at the buzzer. pic.twitter.com/pnbLJ4PG8d — OKC THUNDER (@okcthunder) 2019年1月13日



▲施洛德第三節末上籃得手。

第三節一開始雷霆就打了一波7比0的攻勢瞬間拉近比分，喬治(Paul George)在8分25秒的三分球命中後將比分反超，施洛德在本節攻下9分包含一記壓哨上籃助雷霆在這節打完反而取得6分領先。

決勝節施洛德持續維持火熱手感，馬刺則是命中率不佳僅靠貝里納里幾次外線零星火力支援，施洛德抄截助攻衛斯布魯克(Russell Westbrook)上籃讓全場球迷沸騰，終場雷霆就以10分之差擊敗馬刺，兩隊在這兩次交手各取得1勝。

衛斯布魯克24分10籃板7助攻，施洛德攻下19分全部都在下半場所得，喬治18分11籃板。馬刺得分最高的是替補貝里納里的24分，迪羅臣(DeMar DeRozan)18分，上一戰寫下生涯新高的艾德里奇僅得17分。

Loud City is lovin' this. #ThunderUP by a dozen. pic.twitter.com/yCqZWnSIWA — OKC THUNDER (@okcthunder) 2019年1月13日

▲施洛德抄截加助攻。