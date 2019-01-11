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艾德里奇生涯新高56分紀錄夜　賽後急帶走比賽用球

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▲馬刺艾德里奇，雷霆衛斯布魯克、喬治。（圖／CFP）

▲馬刺艾德里奇(LaMarcus Aldridge)。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

馬刺前鋒艾德里奇(LaMarcus Aldridge)在11日與雷霆的2OT大戰中，全場33投20中包含罰球16罰全中攻下生涯新高的56分率領馬刺以154比147險勝，比賽結束的當下艾德里奇馬上跟裁判要求把球帶走，在與隊友擊掌及回休息室時他都抱著那顆球不放。

 ▲艾德里奇精彩表現。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

馬刺在這場比賽展現極佳的三分球手感前14次出手全部命中，但雷霆展現堅強韌性在最多落後16分之下，在馬刺貝里納里(Marco Belinelli)發生關鍵失誤後將比賽逼進延長賽，最後由馬刺在2次延長中帶走勝利。艾德里奇賽後受訪時被迪羅臣(DeMar DeRozan)淋水慶祝，「我整場比賽努力統治低位，我在籃框附近手感很好感覺相當不錯，我們不濫投三分，這場比賽我們內外配合的很好。這是我第一次攻下50分，所以球是一定要跟我回家的。」

▲艾德里奇拿走比賽用球。

此戰繳出16分11助攻的迪羅臣則說，「當進入他的那種狀態你會一直想要得到球，感覺到球上的每一條縫線，做什麼都是對的，艾德里奇今晚打出統治級的表現，是他率領我們贏球。」雷霆亞當斯(Steven Adams)也在賽後表示，「這樣輸球感覺很不好，艾德里奇不斷命中跳投，不論防守多好都沒用。」

雷霆衛斯布魯克(Russell Westbrook)在此戰傳出生涯新高的24助攻，葛蘭特(Jerami Grant)則是攻下生涯新高25分，這場精彩的大戰也讓勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)都在推特上發文寫下籃球真是太棒了。

▼柯瑞推特發文。

關鍵字： NBA艾德里奇
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