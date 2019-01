艾德里奇生涯新高56分紀錄夜　賽後急帶走比賽用球

▲馬刺艾德里奇(LaMarcus Aldridge)。(圖/CFP)

記者黃琮舜/綜合報導

馬刺前鋒艾德里奇(LaMarcus Aldridge)在11日與雷霆的2OT大戰中,全場33投20中包含罰球16罰全中攻下生涯新高的56分率領馬刺以154比147險勝,比賽結束的當下艾德里奇馬上跟裁判要求把球帶走,在與隊友擊掌及回休息室時他都抱著那顆球不放。

▲艾德里奇精彩表現。(影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。)

馬刺在這場比賽展現極佳的三分球手感前14次出手全部命中,但雷霆展現堅強韌性在最多落後16分之下,在馬刺貝里納里(Marco Belinelli)發生關鍵失誤後將比賽逼進延長賽,最後由馬刺在2次延長中帶走勝利。艾德里奇賽後受訪時被迪羅臣(DeMar DeRozan)淋水慶祝,「我整場比賽努力統治低位,我在籃框附近手感很好感覺相當不錯,我們不濫投三分,這場比賽我們內外配合的很好。這是我第一次攻下50分,所以球是一定要跟我回家的。」

Game ball for for LaMarcus Aldridge after career-high 56 points! #GoSpursGo pic.twitter.com/1J6VxzSCPB — NBA (@NBA) 2019年1月11日

Game ball in hand, LaMarcus walks off after his career-high 56-point night! #PhantomCam #GoSpursGo pic.twitter.com/s4aSqJo4zx — NBA (@NBA) 2019年1月11日

▲艾德里奇拿走比賽用球。

此戰繳出16分11助攻的迪羅臣則說,「當進入他的那種狀態你會一直想要得到球,感覺到球上的每一條縫線,做什麼都是對的,艾德里奇今晚打出統治級的表現,是他率領我們贏球。」雷霆亞當斯(Steven Adams)也在賽後表示,「這樣輸球感覺很不好,艾德里奇不斷命中跳投,不論防守多好都沒用。」

雷霆衛斯布魯克(Russell Westbrook)在此戰傳出生涯新高的24助攻,葛蘭特(Jerami Grant)則是攻下生涯新高25分,這場精彩的大戰也讓勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)都在推特上發文寫下籃球真是太棒了。

▼柯瑞推特發文。